Эксперты: переход на цифровые технологии сократит серые схемы в недвижимости

Источник материала: realt.by

Беларусь, согласно международному рейтингу JLL , занимает последнее место в Европе по степени прозрачности рынка недвижимости. В мире наша страна входит в предпоследнюю десятку, занимая 88-е место из 100. Эксперты связывают столь печальную ситуацию с недостаточным уровнем внедрения электронных технологий. Кроме того, по оценкам белорусского Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности, примерно половина сделок на рынке недвижимости Беларуси сегодня находится в теневой зоне по той же причине.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

"Ведение документов на бумаге способствует существованию серых схем" Один из известных примеров серых схем – когда организация помогает провести сделку с недвижимостью без заключения договора на оказание риэлтерских услуг. На первый взгляд, так она идет навстречу клиенту, помогая ему сэкономить – стоимость риэлтерских услуг устанавливается правительством и является довольно высокой. Однако такой подход может оказаться чреват серьезными проблемами в будущем: если выяснится, что сделка была проведена с нарушениями, риэлтерское агентство не будет нести за это никакой ответственности, все последствия целиком лягут на клиента. А количество сделок с недвижимостью, которые ежегодно признаются недействительными, достаточно велико. В 2017 году их было 142, в 2016 – 144.

-- Проблемы с непрозрачностью рынка недвижимости связаны с отставанием нашей страны в цифровой трансформации деловых процессов инфраструктуры рынка недвижимости. Электронные системы делают рынок более прозрачным, - отмечает доцент БГТУ, кандидат технических наук Сергей Шавров.

По мнению специалиста, в случае, если агентство недвижимости отказывается от введения электронных процедур, это повод задуматься о прозрачности его деятельности. До тех пор, пока ведение сделок происходит на бумаге, сохраняется возможность работать на основе устных договоренностей, которые, как известно, часто не исполняются. Также могут возникать проблемы, связанные с хранением данных и историями сделок.

-- В то время как работу в электронном виде можно сравнить с отпечатками пальцев – всегда есть возможность проследить, кто, когда и по какому объекту недвижимости запрашивал документы, отметил член экспертного совета Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности, руководитель Группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович.

"Чем выше скорость совершения сделки, тем больше безопасность" Для достижения большей прозрачности на рынке недвижимости и развития цифровых технологий Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности разработал и передал в Совмин Дорожную карту по цифровой трансформации рынка недвижимости. Впрочем, первые шаги к цифровой трансформации рынка недвижимости уже сделаны. В прошлом году был введен институт авторизованного посредника , который позволяет риэлтеру от имени клиента обратиться за регистрацией сделки с недвижимостью. По информации Национального кадастрового агентства, сегодня в качестве таких посредников зарегистрированы 8 компаний и ИП. По данным на 12 апреля, через авторизованных посредников было подано 117 заявлений, из них 74 на государственную регистрацию сделок с недвижимостью. В конце марта было апробировано еще одно нововведение - проведена первая сделка с использованием удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе. Звучит сложно, но на практике это означает удобную для пользователя услугу, когда он может получить документы о регистрации сделки с недвижимостью без личного визита к регистратору. Пока из частных агентств недвижимости лицензию на оказание данной услуги получила только Группа компаний «Твоя столица». -- Риэлтер фактически может работать в режиме одного окна. Клиенту не нужно никуда ходить: специалист за него подаст документы, получит подтверждение регистрации, -- и клиент счастливый пойдет домой. Это техническая процедура, которая позволяет сегодня сократить время до десятков минут, а в будущем до секунд: не нужно лишних движений, не нужно искать входы-выходы, и ждать регистрации 3-5 дней, -- отмечает Сергей Шавров.

Фото использовано в качестве иллюстрации.

Главный бонус потребителя от проведения этих сделок в электронном виде – снижение рисков, которые могут возникнуть из-за растянутости во времени процесса регистрации. Дело в том, что право собственности на квартиру наступает не в момент подписания договора или передачи денег, а только после регистрации. И при сделках на бумажных носителях иногда возникают форс-мажоры. К примеру, Владимир Давидович вспомнил случай, когда после передачи денег продавец попал в аварию с серьезными последствиями, не смог приехать на регистрацию, и сделка оказалась в подвешенном состоянии. В практике риэлтеров также случалось, что в промежуток между заключением договора и регистрацией суд налагал арест на имущество продавца из-за задолженности по кредиту или алиментам. -- Перед подписанием договора запрета не было, а тут появляется запрет, и зарегистрировать квартиру на нового собственника становится невозможно. Такие ситуации не могут произойти, если все происходит очень быстро, в одном месте. В этом случае клиент лучше застрахован от форс-мажоров и ошибок, -- подчеркнул Владимир Давидович. Электронные процедуры также снижают риски, связанные с передачей денег. По словам руководителя "Твоей столицы", «в нашей стране расчеты чаще всего производятся наличными, даже в сделках с использованием кредитных ресурсов. В риелтерских компаниях обычно есть специальное помещение, которое можно использовать для передачи денег в спокойной обстановке. Передавать и пересчитывать деньги в коридоре кадастрового агентства – не лучшая идея». Риэлтерские компании в будущем могут стать точками доступа к госуслугам Первые шаги по цифровизации рынка недвижимости оказались удачным примером государственно-частного партнерства. И представители госорганизаций говорят, что они также выигрывают от нововведений.

-- Возможность удостоверять документы электронной подписью и отправлять в органы госрегистрации – не только удобство и комфорт для клиентов, не только возможность для бизнеса повысить качество своих услуг, но и человеко-часы тех, кто занимается регистрацией. Цифровизация снижает нагрузку на службы государственной регистрации. Это позволяет нам вкладывать освободившиеся средства в дальнейшее развитие цифровых технологий, в том числе в программное обеспечение и улучшение качества услуг, предоставляемых населению, - считает генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко.