ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болгария хотела отремонтировать Су-25 в Барановичах. Но помешали санкций в отношении Беларуси

14.05.2019 11:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже несколько месяцев Министерство обороны Болгарии не может начать ремонт самолётов-штурмовиков Су-25 на «558 авиационном ремонтном заводе» в Барановичах из-за санкций в отношении Беларуси. Об этом пишет местное издание «Дневник» со ссылкой на замминистра обороны Болгарии Анатолия Величкова.


Фото: Надежда Чипева, Капитал

В ноябре прошлого года Минск и София заключили контракт на ремонт 14 штурмовиков Су-25. Общая сумма контракта составляет 73,6 млн евро без НДС.

В декабре Минобороны Болгарии перечислило средства по договору в размере 82 млн левов (около 41 млн евро). Однако до Беларуси деньги не дошли. «Министерство обороны выплатило средства в декабре, но они были возвращены из-за политики банка-корреспондента, который должен был сделать перевод», — заявил Величков.

Стоит сказать, что банки довольно щепетильно подходят к вопросам, которые связаны с санкциями и ограничениями. В феврале 2019 года Евросоюз продлил на год эмбарго на поставку в Беларусь оружия и средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий.

В Минобороны Болгарии считают, что в данном случае речь не идет о нарушении санкций, так как военная техника вывозится временно, экспорта не происходит.

В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне внешнеполитических ведомств.

Барановичский завод готов начать ремонт болгарских самолетов после перевода средств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре прошлого года Минск и София заключили контракт на ремонт 14 штурмовиков Су-25. Общая сумма контракта составляет 73,6 млн евро без НДС.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белстат: в апреле больше всего подешевели огурцы и перец, подорожали - капуста и лук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика