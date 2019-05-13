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Болгария хотела отремонтировать Су-25 в Барановичах. Но помешали санкций в отношении Беларуси
14.05.2019 11:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже несколько месяцев Министерство обороны Болгарии не может начать ремонт самолётов-штурмовиков Су-25 на «558 авиационном ремонтном заводе» в Барановичах из-за санкций в отношении Беларуси. Об этом пишет местное издание «
В ноябре прошлого года Минск и София заключили контракт на ремонт 14 штурмовиков Су-25. Общая сумма контракта составляет 73,6 млн евро без НДС.
В декабре Минобороны Болгарии перечислило средства по договору в размере 82 млн левов (около 41 млн евро). Однако до Беларуси деньги не дошли. «Министерство обороны выплатило средства в декабре, но они были возвращены из-за политики банка-корреспондента, который должен был сделать перевод», — заявил Величков.
Стоит сказать, что банки довольно щепетильно подходят к вопросам, которые связаны с санкциями и ограничениями. В феврале 2019 года Евросоюз
В Минобороны Болгарии считают, что в данном случае речь не идет о нарушении санкций, так как военная техника вывозится временно, экспорта не происходит.
В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне внешнеполитических ведомств.
Барановичский завод готов начать ремонт болгарских самолетов после перевода средств.
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В ноябре прошлого года Минск и София заключили контракт на ремонт 14 штурмовиков Су-25. Общая сумма контракта составляет 73,6 млн евро без НДС.
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