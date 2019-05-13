В апреле в Беларуси сильно подорожали капуста и лук

Рост цен на овощи произошел в апреле при низком уровне инфляции.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В сообщении отмечается, что инфляция составила 0,04%. При этом в стране подорожали: белокочанная капуста – на 22,59%, репчатый лук – на 18,5%, помидоры – на 12,76%, морковь – на 11,51%, картошка – на 6,07%.

Увеличение цен на лук связано с исчерпанием запасов продукции собственного производства и активным импортом.

В список продуктов и товаров, которые подешевели, входят: свежие огурцы (на 23,92%), сладкий перец (на 11,23%), груши (на 7,37%), шторы (на 7,69%), кожаные туфли (на 6,21%), ритуальные услуги (на 5,7%).

Изменения цен в промышленности и сельском хозяйстве

Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. составил 100,6%, с декабрем 2018 г. – 102,8%, в том числе на инвестиционные товары – 100,2% и 101,3% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 103,3%, потребительские товары – 100,2% и 101,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. составил 99,7%, с декабрем 2018 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 99,8% и 115,9% соответственно, животноводстве – 99,7% и 101% соответственно.

Индекс цен в строительстве в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. составил 103,2%, с декабрем 2018 г. – 99,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 105,3% и 103,9% соответственно, машины и оборудование – 98,8% и 91,6%, прочие работы и затраты – 109,9% и 106,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. составил 99,8%, с декабрем 2018 г. – 101,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 100,1%.