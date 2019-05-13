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"Нафтан" начал претензионную работу за недопоставки нефти в апреле

14.05.2019 12:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 мая, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по производству общества Сергей Алтухов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Юридической службой предприятия организована работа по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", - проинформировал Сергей Алтухов. Он также подчеркнул, что основные издержки, связанные с понижением производительности общества, сейчас подсчитываются. По итогам этого процесса будет сформирован общий пакет, продолжится претензионная работа.

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14 мая, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за...
 
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