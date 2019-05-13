Беларусь и ЕС намерены устранять остающиеся торговые барьеры - Макей

Источник материала: БелТА

Владимир Макей. Фото из архива

14 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз намерены устранять остающиеся торговые барьеры. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на конференции высокого уровня по случаю десятилетия инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Евросоюз стал вторым по величине торговым партнером для нас. У нас открытая экономика, мы зависим от ситуации на внешних рынках, поэтому для нас очень важно, чтобы у нас были хорошие торгово-экономические отношения с Евросоюзом. Нам нравится эта положительная тенденция, но, думаю, еще многое предстоит сделать в этом направлении. Мы надеемся, что нам удастся устранить остающиеся торговые барьеры", - сказал Владимир Макей.

Он обратил внимание, что за последний год доля Европейского союза в белорусском экспорте выросла с 26% до более 30%. Это соответствует решению Беларуси диверсифицировать торгово-экономические отношения.

Министр отметил, что Беларусь стала активнее взаимодействовать с европейскими финансовыми институтами, в том числе Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. "Важно сотрудничать с этими финансовыми институтами по таким вопросам, как приватизация. Мы знаем негативные примеры в некоторых соседних странах, когда приватизация проводилась без подготовки и появлялись олигархи. Мы хотели бы избежать таких негативных примеров, хотели бы использовать положительную практику", - подчеркнул Владимир Макей.-0-