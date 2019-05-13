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В апреле в Беларуси сильно подорожали капуста и лук, подешевели огурцы
14.05.2019 12:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Рост цен на некоторые овощи произошел в апреле при низком уровне инфляции. Цены на капусту и лук выросли, на огурцы и перец - снизились.
Об этом
В сообщении отмечается, что инфляция составила 0,04%. При этом в стране подорожали:
Увеличение цен на лук связано с исчерпанием запасов продукции собственного производства и активным импортом.
В список продуктов и товаров, которые подешевели, входят:
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Рост цен на некоторые овощи произошел в апреле при низком уровне инфляции. Цены на капусту и лук выросли, на огурцы и перец - снизились.
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