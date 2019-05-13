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В апреле в Беларуси сильно подорожали капуста и лук, подешевели огурцы

14.05.2019 12:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Рост цен на некоторые овощи произошел в апреле при низком уровне инфляции. Цены на капусту и лук выросли, на огурцы и перец - снизились.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В сообщении отмечается, что инфляция составила 0,04%. При этом в стране подорожали:

  • белокочанная капуста – на 22,59%,
  • репчатый лук – на 18,5%,
  • помидоры – на 12,76%,
  • морковь – на 11,51%,
  • картошка – на 6,07%.

Увеличение цен на лук связано с исчерпанием запасов продукции собственного производства и активным импортом.

В список продуктов и товаров, которые подешевели, входят:

  • свежие огурцы (на 23,92%),
  • сладкий перец (на 11,23%),
  • груши (на 7,37%),
  • шторы (на 7,69%),
  • кожаные туфли (на 6,21%),
  • ритуальные услуги (на 5,7%).
 
 
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Рост цен на некоторые овощи произошел в апреле при низком уровне инфляции. Цены на капусту и лук выросли, на огурцы и перец - снизились.
 
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