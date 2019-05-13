В апреле в Беларуси сильно подорожали капуста и лук, подешевели огурцы

Рост цен на некоторые овощи произошел в апреле при низком уровне инфляции. Цены на капусту и лук выросли, на огурцы и перец - снизились.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В сообщении отмечается, что инфляция составила 0,04%. При этом в стране подорожали:

белокочанная капуста – на 22,59%,

репчатый лук – на 18,5%,

помидоры – на 12,76%,

морковь – на 11,51%,

картошка – на 6,07%.

Увеличение цен на лук связано с исчерпанием запасов продукции собственного производства и активным импортом.

В список продуктов и товаров, которые подешевели, входят: