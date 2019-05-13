Новый российский посол прибудет в Беларусь в конце мая

Источник материала: Tut.by

Новый посол России в Беларуси сенатор Дмитрий Мезенцев намерен отправиться в Беларусь в конце мая. Об этом он сообщил агентству РИА «Новости».



Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

Как пояснил Мезенцев, пока он занят своими нынешними обязанностями.

— Пока что у меня полномочия сенатора, 21 мая я буду присутствовать на заседании комитета Совфеда по экономической политике, — отметил Мезенцев, который является главой этого комитета.