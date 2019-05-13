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Новый российский посол прибудет в Беларусь в конце мая
14.05.2019 13:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый посол России в Беларуси сенатор Дмитрий Мезенцев намерен отправиться в Беларусь в конце мая. Об этом он
Как пояснил Мезенцев, пока он занят своими нынешними обязанностями.
— Пока что у меня полномочия сенатора, 21 мая я буду присутствовать на заседании комитета Совфеда по экономической политике, — отметил Мезенцев, который является главой этого комитета.
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Как пояснил Мезенцев, пока он занят своими нынешними обязанностями.
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