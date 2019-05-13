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Макей о Бабиче: У нас нет претензий к его работе

14.05.2019 13:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси не имеет претензий к экс-послу России в Беларуси Михаилу Бабичу «по содержанию». Но считает, что «по форме не всегда дипломатичны были некоторые действия». Об этом Владимир Макей заявил журналистам в Брюсселе.


Михаил Бабич и Владимир Макей во время вручения копий верительных грамот. Фото: МИД Беларуси

Владимир Макей заявил, что с послом России «работалось комфортно» и не думает, что отзыв посла — результат выигранного «дип-батла» между Бабичем и белорусским МИД.

— То, что было принято решение отозвать Бабича — внутреннее дело российского руководства. Мы готовы к укреплению тесных, дружеских отношений с Российской Федерацией, с любым послом, с любыми представителями этой страны. Более того, красной нитью в ходе нашего выступления и разговоров во время пребывания здесь, в Брюсселе, проходило то, что нам нужно стараться развивать связи между Евразийскими экономическими и Европейскими интеграционными процессами. Никто, кроме Беларуси, об этом не говорил. Это говорит о том, что мы однозначно нацелены не только на простое предложение, но и на теснейшее сотрудничество с нашими союзниками, — заявил Макей.

Напомним, Владимир Путин 30 апреля отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране. Бабич проработал послом в Беларуси 9 месяцев.

В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце апреля отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране. Бабич...
 
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