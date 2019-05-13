Беларусь в перспективе рассчитывает на новую программу с МВФ - Ермолович

Источник материала: БелТА

Максим Ермолович. Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в перспективе планирует новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил сегодня министр финансов Максим Ермолович на Дне финансовых институтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, планируем, если речь идет о более далекой перспективе", - сказал министр.

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