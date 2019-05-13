|
Беларусь в перспективе рассчитывает на новую программу с МВФ - Ермолович
14.05.2019 13:50 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Максим Ермолович. Фото из архива
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в перспективе планирует новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил сегодня министр финансов Максим Ермолович на Дне финансовых институтов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Да, планируем, если речь идет о более далекой перспективе", - сказал министр.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в перспективе планирует новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил сегодня министр финансов Максим...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)