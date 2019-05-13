Макей о выдаче российских паспортов: Мы - многонациональная страна, у нас и русских, и поляков много

Источник материала: Tut.by

Беларусь — многонациональное государство, и власть делает все, чтобы защищать интересы своих граждан. Так Владимир Макей прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что решение России выдавать российские паспорта жителям Донбасса, может стать проблемой не только для оккупированных территорий, но «и для Беларуси».



Фото: Пресс-служба Брестской пограничной группы

Владимир Макей не видит в решении России проблемы для Беларуси.

— У нас не только русских, но и поляков много, и узбеков, и представителей Кавказа, и один лаосец есть. Беларусь — небольшое, но многонациональное государство, и мы всегда делаем все, чтобы защищать интересы наших граждан. Я не хотел бы комментировать вопрос выдачи паспортов соответствующим людям на востоке Украины. Но мы всегда выступали за то, чтобы все стороны были искренне заинтересованы в урегулировании кризиса на востоке Украины, и эта позиция сохраняется и впредь, — сказал Макей.

Министр отметил, что в Брюсселе ему удалось поговорить с «уходящим руководством Украины» — Петром Порошенко — относительно того, чтобы сохранилась преемственность в двусторонних отношениях.

— В Украине есть четкое понимание, что Беларусь является важным партнером для Украины и что от нашей стороны никогда не надо ожидать никаких нехороших действий по отношению к Украине, мы всегда готовы прийти на помощь к нашим партнерам, друзьям, чтобы на этой земле как можно быстрее воцарился мир и стабильность, — сказал Владимир Макей.

Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса прокомментировали действующий и новоизбранный президенты Украины. В команде Зеленского заявили, что тем самым Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Петр Порошенко назвал указ «попыткой легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Украины».