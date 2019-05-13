|
Макей о выдаче российских паспортов: Мы - многонациональная страна, у нас и русских, и поляков много
14.05.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь — многонациональное государство, и власть делает все, чтобы защищать интересы своих граждан. Так Владимир Макей прокомментировал слова главы МИД Украины
Владимир Макей не видит в решении России проблемы для Беларуси.
— У нас не только русских, но и поляков много, и узбеков, и представителей Кавказа, и один лаосец есть. Беларусь — небольшое, но многонациональное государство, и мы всегда делаем все, чтобы защищать интересы наших граждан. Я не хотел бы комментировать вопрос выдачи паспортов соответствующим людям на востоке Украины. Но мы всегда выступали за то, чтобы все стороны были искренне заинтересованы в урегулировании кризиса на востоке Украины, и эта позиция сохраняется и впредь, — сказал Макей.
Министр отметил, что в Брюсселе ему удалось поговорить с «уходящим руководством Украины» — Петром Порошенко — относительно того, чтобы сохранилась преемственность в двусторонних отношениях.
— В Украине есть четкое понимание, что Беларусь является важным партнером для Украины и что от нашей стороны никогда не надо ожидать никаких нехороших действий по отношению к Украине, мы всегда готовы прийти на помощь к нашим партнерам, друзьям, чтобы на этой земле как можно быстрее воцарился мир и стабильность, — сказал Владимир Макей.
Напомним, в конце апреля президент России Путин подписал указ
Указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей о выдаче российских паспортов: Мы - многонациональная страна, у нас и русских, и поляков много
Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя решение России выдавать российские паспорта жителям Донбасса, отметил, что это может стать проблемой не только для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)