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Чтобы не погасло: проверяем состояние свечей зажигания

14.05.2019 14:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Свеча зажигания выполняет в автомобиле важную роль: именно она служит для воспламенения топливовоздушной смеси — и во многом определяет правильную работу двигателя. А ее выход из строя может сигнализировать о наличии серьезных проблем или даже стать их непосредственной причиной. Поэтому очень важно знать, как следить за состоянием свечей зажигания и когда производить их замену.

Правильно подобранные и исправные свечи зажигания обеспечивают беспроблемный запуск, стабильную работу и высокую производительность двигателя, а также помогают более экономно расходовать топливо. В зависимости от конструкции двигателя (если точнее — от количества цилиндров) в автомобиле может использоваться 4,6 или 8 свечей — и все они должны работать одновременно и без перебоев. Поэтому все свечи должны быть как минимум одной конструкции, а в идеале — из одного комплекта. А вот как отличить «рабочую» свечу от «проблемной» и по каким признакам можно судить о том, что они нуждаются в замене?

Главный признак исправности свечи — отсутствие налета на электродах и изменения их света. Допустимый максимум — равномерные отложения кофейного или серо-коричневого цвета на керамической части центрального электрода (так называемой «юбке»). Появление пепельного или масляного налета, сажистого нагара, лаковых или шлаковых отложений, изменение цвета или оплавление электрода — все это признаки того, что свечи нуждаются в замене. По состоянию свечей можно догадаться и о наличии других возможных проблем с вашим автомобилем: от неправильного состава топлива или его низкого качества до выхода из строя воздушного клапана и износа поршней двигателя.

Поводом заглянуть под капот и проверить состояние свечей зажигания должны стать такие признаки, как:

  • снижение мощности мотора;
  • увеличение расхода топлива;
  • отсутствие ответа двигателя (провал мощности) при резком нажатии на педаль газа;
  • проблемы с запуском двигателя;
  • троение двигателя (его подергивает и потряхивает при езде и на холостых оборотах).

Впрочем, сразу винить во всем свечи может быть преждевременно: подобные «симптомы» могут проявляться и при возникновении других неполадок: в катушке зажигания, высоковольтной проводке, системе питания и других системах, поддерживающих работу двигателя.

В современных автомобилях выявление неисправности свечи зажигания может быть достаточно сложным процессом, требующим специальных знаний и наличия диагностического оборудования. Без комплексной диагностики однозначно сказать, что неисправна именно свеча зажигания, не получится. Безусловный плюс обращения в автосервис — наличие всего комплекса необходимого оборудования для выявления любых возможных проблем. Так, в сети «Бош Авто Сервис» автомобиль сразу подключается к диагностическому сканеру Bosch, и в результате диагностики сразу видно, по какому из цилиндров наблюдаются перебои в системе зажигания и где именно есть предпосылки к проверке свечей, — отмечает технический эксперт сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Игорь Цыглер.

Советы по подбору свечей зажигания от эксперта:

  1. Свечи зажигания выбираются в строгом соответствии с маркой автомобиля и рекомендациями производителя для данного двигателя. Поэтому и подбор запасных частей тоже более рационально осуществлять на автосервисе: в распоряжении специалистов имеется вся необходимая информация.
  2. Периодичность замены свечей зажигания зависит от модели транспортного средства и прописывается в технических рекомендациях по эксплуатации автомобилей заводом-производителем. На частоту замены влияет качество топлива: если оно «хромает», очень велика вероятность более раннего выхода свечей из строя.
  3. Стоит также обратить внимание на пробег автомобиля: обычно замену свечей рекомендуется проводить на каждые 30 тыс. км. пробега (в случае с платиновыми и иридиевыми свечами этот интервал может быть увеличен до 90 тыс. км).
  4. Если по какой-то причине подобрать 100% аналог старых свечей не удается, необходимо опираться на максимальное соответствие тепловых характеристик и геометрических размеров.

Покупать свечи зажигания имеет смысл только у тех продавцов, которые в состоянии обеспечить соблюдение гарантийных обязательств производителя и предоставляют возможность проверки товара. На что следует обратить внимание? В первую очередь, на отсутствие очевидных дефектов: сколов, трещин, кривых электродов. А еще на наличие клейма производителя на корпусе свечи — причем крайне желательно, чтобы имя этого производителя и его репутация не вызывали сомнений. Например, компания Bosch известна тем, что поставляет свечи зажигания не только для нужд «обычных» автолюбителей, но и для автоспорта. Инновации, разработанные для спортивных болидов, дополнительно дорабатываются, а затем серийно выпускаются для розничной торговли и СТО.

 
 
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Свеча зажигания выполняет в автомобиле важную роль: именно она служит для воспламенения топливовоздушной смеси — и во многом определяет правильную работу...
 
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