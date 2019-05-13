Макей о позиции Литвы по БелАЭС: Надеемся, после президентских выборов там позиция поменяется

Источник материала: Tut.by

Беларусь надеется, что после президентских выборов в Литве позиция соседей по поводу БелАЭС поменяется «в сторону большего конструктивизма». Такое мнение высказал глава МИД Беларуси Владимир Макей.



Фото предоставлены Представительством Европейского союза в Республике Беларусь.

Министр иностранных дел отметил, что на ужине с участием руководителей правительств, руководителей Евросоюза, который состоялся в Брюсселе в понедельник, он обратил внимание европейских партнеров на то, что один из принципов, на котором основывается «Восточное партнерство» — принцип «большее за большее», по отношению к Беларуси не соблюдается.

— Мы хотим, например, по некоторым вопросам двигаться больше в направлении Европейского союза, но нам не позволяют обстоятельства, связанные с позицией одной страны [Литвы]. Одна страна фактически делает заложником весь Европейский союз, то есть принцип не всегда срабатывает, и надо сделать что-то, чтобы он работал, и чтобы обе стороны получали какой-то позитив от взаимодействия. Мы считаем, что это плохо, что мы не можем подписать соглашение о Приоритетах парнерства из-за позиции одной страны, причем по абсолютно искусственно надуманной позиции, — заявил Макей и отметил, что на его замечания «многие кивали головами».

Тем не менее, подчеркнул глава МИД, Беларусь планирует спокойно смотрит на эту ситуацию и намерена и дальше продолжать диалог. По словам Макея, у Беларуси, что касается строительства АЭС, «совесть чиста»: страна открыто работает с МАГАТЭ, добровольно провела стресс-тесты, которые предложила провести Еврокомиссия, выслушала анализ этих стресс-тестов, и, в соответствии с рекомендациями, разработала Национальный план.

— То есть мы готовы открыто работать по всем вопросам, которые искусственно волнуют наших соседей. Надеемся, что после президентских выборов в соседней стране позиция, возможно, поменяется в сторону большего конструктивизма, — сказал Макей.

Напряженность из-за БелАЭС

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии российской госкорпорации «Росатом», был запущен в 2009 году в городе Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости . В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

В начале мая МИД Литвы сообщил о направлении обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. В Министерстве иностранных дел на вопрос TUT.BY ответили , что Беларусь неоднократно заявляла и подтверждает намерение продолжать сотрудничество с ЕС в этой сфере, проводит стресс-тесты, однако «малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена».

Пуск БелАЭС намечен на конец 2019 года.