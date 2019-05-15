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В Беларусь поступило $3 млрд иностранных инвестиций

15.05.2019 10:18 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Объем инвестиций в реальный сектор экономики в январе-марте 2019 года составил $3 млрд.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,9% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20%), Кипра (10,8%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 2,5 млрд долларов США, или 83,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. 

Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж. За январь – март 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 1,4 млрд долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (62,5% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (13,7%), Украины (12,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,9% всех направленных инвестиций за рубеж.

 
 
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Объем инвестиций в реальный сектор экономики в январе-марте 2019 года составил $3 млрд.
 
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