МВФ: о госсекторе, приватизации и росте тарифов на ЖКХ в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Белорусская делегация недавно принимала участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка. На днях Министерство экономики Беларуси заявило, что белорусская сторона в течение года намерена сблизить позиции с фондом по наиболее дискуссионным темам. Интересно, а какова позиция по белорусскому вопросу сейчас у МВФ?



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Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил 12 мая в интервью телеканалу «Беларусь 1», что МВФ уже не выдвигают к нашей стране требования по массовой приватизации и быстрому повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«В течение этого года нам нужно принципиально обсудить направления, по которым мы готовы сблизить свои позиции. Но радует, что коллеги, имея негативный опыт по Украине, где резкое повышение тарифов породило сильный кризис неплатежей… или требования по массовой приватизации госпредприятий. Они сегодня в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться», — сказал министр экономики.

МВФ: госсектор нуждается в глубокой реформе, о массовой приватизации речь не идет

Корреспондент БелаПАН обратился к главе миссии Международного валютного фонда в Беларуси Жаку Миньяну, чтобы из первых уст услышать позицию фонда по белорусскому вопросу.

«МВФ никогда не требовал массовой приватизации в Беларуси, это является неправильным представлением наших взглядов. Однако мы считаем, что страна нуждается в глубокой реформе сектора государственных предприятий. Возможно ли это в рамках сохранения государственной собственности, при участии стратегического инвестора или потребуется приватизация, должно определяться индивидуально», — отметил Жак Миньян.

Он подчеркнул, что, по мнению МВФ, сектор государственных предприятий Беларуси «нуждается в более глубоких реформах, чем мы видели до сих пор».

МВФ: тарифы на отопление следует повышать

«Что касается тарифов на отопление домашних хозяйств, мы считаем, что эти тарифы слишком низкие (значительно ниже уровня возмещения затрат). Эта ситуация приводит к дополнительным расходам предприятий, которые вынуждены субсидировать низкие тарифы», — отметил Жак Миньян.

По мнению главы миссии МВФ, данная проблема, скорее всего, усугубится, если цена импортируемых энергоресурсов для Беларуси возрастет.

«На наш взгляд, было бы лучше поднять тарифы и выплачивать компенсацию более бедным домохозяйствам, которые больше всего пострадают от увеличения тарифов, с помощью адресных трансфертов», — считает Жак Миньян.

МВФ приветствует подготовку дорожной карты структурных реформ

Следует отметить, что тема возможных изменений в экономике сейчас обсуждается в ходе подготовки дорожной карты структурных реформ. Документ должен стать плодом совместных усилий Всемирного банка и правительства.

«Мы, безусловно, приветствуем подготовку дорожной карты, любой прогресс в этой области приветствуется. Наши коллеги из Всемирного банка имеют большой опыт в области реформы государственных предприятий», — отметил Жак Миньян в интервью БелаПАН.

В то же время он добавил, что пока преждевременно говорить о том, станет ли дорожная карта основой для возможной кредитной программе Беларуси с МВФ, поскольку на данный момент соответствующие переговоры не ведутся.

«Однако я хотел бы сказать, что для нас важно, чтобы были реальные, конкретные меры в отношении государственных предприятий, а не только заявления о намерениях», — подчеркнул Жак Миньян.

Всемирный банк увязывает выделение займа Беларуси с программой МВФ

«Точки зрения Всемирного банка и Международного валютного фонда о необходимости структурных реформ в Беларуси совпадают. Вопрос структурного преобразования белорусской экономики лежит в основе работы Всемирного банка в стране», — заявил в комментарии для БелаПАН глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Он также напомнил, что сегодня Всемирный банк оказывает поддержку правительству Беларуси в части подготовки дорожной карты структурных реформ.

«Обычно Всемирный банк и МВФ ведут разработку своих программ по поддержке реализации политик параллельно, и в Беларуси мы будем придерживаться такого же правила. Возможность предоставления Всемирным банком займа на цели развития для Беларуси может быть рассмотрена в случае, если будет принято политическое решение об осуществлении программы с МВФ», — подчеркнул Алекс Кремер.

ЕБРР готовит белорусские госкомпании к приватизации

За отношениями Беларуси с МВФ внимательно наблюдают и другие международные финансовые организации.

«Для нас возможное развитие сотрудничества Беларуси с МВФ — это положительный момент. Он будет говорить о том, что страна намерена делать шаги, направленные на обеспечение макроэкономической стабильности. Сотрудничество стран с МВФ обычно повышает доверие инвесторов к той политике, которая там проводится», — отметил в комментарии для БелаПАН глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский.

Касаясь темы госсектора, которая является центральной в диалоге Беларуси с МВФ, представитель ЕБРР обратил внимание, что банк занимается проектами в этой сфере.

«Что касается повышения эффективности сектора госпредприятий, мы занимаемся этим вопросом в Беларуси на микроуровне, участвуя в нескольких проектах. В частности, ЕБРР занимается улучшением корпоративного управления холдинга „Белавтодор“. Это нужно для того, чтобы эффективность компаний холдинга выросла и они стали интересны для потенциальных инвесторов», — пояснил Пивоварский.

Он также напомнил, что сейчас ЕБРР участвует в предпродажной подготовке «Криницы», «Витебскдрева» и «Белинвестбанка».

«Опять-таки, задача нашего участия в этих проектах — сделать госкомпании более эффективными, чтобы они стали интересны инвесторам. Кроме этого, мы очень надеемся, что одна из приватизационных сделок в финансовом секторе Беларуси, в которой мы участвуем в качестве покупателя акций, в ближайшее время будет успешно закрыта», — сообщил Пивоварский.

По его словам, для банка важно, чтобы те пилотные приватизационные проекты в Беларуси, которыми ЕБРР занимаемся, успешно завершились.

«Это будет хороший сигнал и для рынка, и положительный результат для нас. Мы допускаем, что в будущем в случае успешной реализации этих проектов ЕБРР займется и другими приватизационными проектами в Беларуси», — резюмировал Пивоварский.