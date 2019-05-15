﻿ УКС Мингорисполкома предложил квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «однушек» — от 2.973 рублей. 21.by
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УКС Мингорисполкома предложил квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «однушек» — от 2.973 рублей

15.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Мингорисполкома предложил квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «однушек» — от 2.973 рублей

Жилой комплекс «Лазурит» представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».

В состав жилого комплекса входят:

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;

— 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;

— подземный 2-этажный гараж-стоянка.

Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг.

Согласно проекту в доме предусмотрена возможность объединения кухни с жилой комнатой в единое пространство. В ряде квартир в зависимости от площади дополнительно предусмотрены гостевые санузлы. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.

Жилой комплекс находится  на закрытой территории с детскими и спортивными трансформируемыми площадками и зонами отдыха.

На всей территории комплекса, в жилых домах и подземном паркинге предусмотрена система видеонаблюдения, а в квартирах видеодомофоны. Также здесь будут находиться три заправочные электростанции для электромобилей.

На первом этаже жилого дома расположены 30 встроенных помещений торгово-общественного назначения.

Объект планируется к сдаче в эксплуатацию 15 августа 2020 года.

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с учетом строительства жилого помещения и парковочного места в гараже-стоянке.

Согласно проектной декларации для заключения договоров для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры.


УКС Мингорисполкома предложил квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «однушек» — от 2.973 рублей

Во второй секции дома на пр. Победителей:

— 11 однокомнатных квартир общей площадью от 46,08 до 50,39 кв.м  по цене от 2.973,30 рубля до 3.019,99 рубля (здесь и далее указана цена одного квадратного метра);

— 1 двухкомнатная квартира на первом этаже общей площадью 76,42 кв.м по цене 2.803,24 рубля;

— 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 134,82 кв.м по цене 2.660,64 рубля.

В третьей секции дома на пр. Победителей:

— 17 однокомнатных квартир общей площадью от 37,85 до 38,25 кв.м по цене от 3.378,09 рубля до 3.385,04 рубля.

В доме на ул. Нарочанской:

— 1 однокомнатная квартира №785 общей площадью 49,25 кв.м по цене 3.243,39 рубля с парковкой для дольщика, ранее заключившего договор долевого строительства с СООО «Вармани»;

— 2 двухкомнатные квартиры №665 и№784 общей площадью 58 кв.м и 58,45 кв.м по цене 2.732,58 рубля без парковок для дольщиков, ранее заключивших договоры с компанией «Вармани».

Встроенные помещения торгово-общественного назначения

Всего предлагается 19 помещений:

— 4 помещения №5, 6, 7, 8 во второй секции жилого дома на пр. Победителей общей площадью от 82,56 кв.м до 257,56 кв.м по цене 2.934,19 рубля;

— 3 помещения №9,10,11 в третьей секции жилого дома на пр. Победителей общей площадью от 141,07 кв.м до 307,28 кв.м по цене 2.963,84 рубля;

— 12 помещений — от № 18 до №29 — в жилом доме на ул. Нарочанской общей площадью от 87,64 кв.м до 316,83 кв.м по цене 2.951,07 рубля.

Административное 6-этажное здание на ул. Нарочанской насчитывает 3.627,96 кв.м и реализуется по цене 1.992,67 рубля. Оно имеет двухуровневый подземный встроенно-пристроенный гараж-стоянку. Здание имеет коридорную систему.

Первоначальный взнос по жилым помещениям и помещениям торгового-общественного назначения во второй и третьей секциях дома на пр. Победителей составляет 20% от стоимости квартиры, 20% — от стоимости парковочного места и 20% — от стоимости нежилого помещения; в доме на ул. Нарочанской — 15% от стоимости квартиры, 20% — от стоимости парковочного места и 15% — от стоимости нежилых помещений; административного здания — 5% от полной его стоимости.

Заявления от граждан и юрлиц будут приниматься с 22 мая 2019 года.

Настоящей декларацией вносятся также изменения в проектную декларацию от 17 октября 2018 года №117.

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УКС Мингорисполкома предложил квартиры в жилом комплексе повышенной комфортности «Лазурит» на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Проектная...
 
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