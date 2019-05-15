УКС Мингорисполкома предложил квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «однушек» — от 2.973 рублей

Жилой комплекс «Лазурит» представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».

В состав жилого комплекса входят:

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;

— 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;

— подземный 2-этажный гараж-стоянка.

Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг.

Согласно проекту в доме предусмотрена возможность объединения кухни с жилой комнатой в единое пространство. В ряде квартир в зависимости от площади дополнительно предусмотрены гостевые санузлы. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.

Жилой комплекс находится на закрытой территории с детскими и спортивными трансформируемыми площадками и зонами отдыха.

На всей территории комплекса, в жилых домах и подземном паркинге предусмотрена система видеонаблюдения, а в квартирах видеодомофоны. Также здесь будут находиться три заправочные электростанции для электромобилей.

На первом этаже жилого дома расположены 30 встроенных помещений торгово-общественного назначения.

Объект планируется к сдаче в эксплуатацию 15 августа 2020 года.

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с учетом строительства жилого помещения и парковочного места в гараже-стоянке.

Согласно проектной декларации для заключения договоров для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры.