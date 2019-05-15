«Я против льготного жилья!». Анна Канопацкая в большом интервью Realt.by о застройке Минска, реституции и частной собственности

Источник материала: realt.by

В каком направлении должен развиваться Минск? Чем регионы могут привлечь бизнес? Как решить проблему нехватки жилья? Важно ли вернуть частную собственность на землю? Как должны проходить общественные обсуждения? Мешает ли государство гражданским активистам? Почему нужно сохранить частный сектор? Как возродить сельское хозяйство? На эти вопросы Realt.byответила депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая.



Фото: Павел Садовский

«Основная проблема в том, что действия власти не соответствуют потребностям граждан» – Анна, Вы как депутат Палаты представителей регулярно устраиваете встречи с гражданами. На что они жалуются чаще всего? – Действительно, каждый четверг я организовываю встречи с жителями Октябрьского избирательного округа №97. На этих встречах и на других мероприятиях активные граждане часто жалуются мне на то, что им тяжело защищать своё имущество, когда речь идёт про возможный снос частного сектора. Дескать, шансы сохранить своё имущество в этом случае ничтожные. Но даже Александр Лукашенко недавно подчеркнул , что власть должна конструктивно работать с гражданами и интересоваться их мнениями. Между тем, в Палате представителей и в местных органах власти до сих пор нет понимания того, что такое общественность и кто такие общественные деятели. В существующей системе власти отсутствуют какие-нибудь горизонтальные связи. Миноблисполком не знает, что делает Мингорисполком. Минский городской исполком не может договориться с Минским областным исполкомом без помощи президента Беларуси. Смешно, если бы не было настолько неприятно. – Какие основные тенденции Вы заметили в поведении и намерениях граждан? – К сожалению, люди часто просят меня даже не помочь им, а сделать всё за них. Я отвечаю им: давайте сделаем это вместе! Наше общество пока ещё не умеет объединяться. Да, есть пример с рестораном в Куропатах. В конце концов, есть актуальный пример Бреста: люди пока ещё не остановили строительство аккумуляторного завода, но смогли объединиться вокруг единой цели: чистого воздуха для комфортной жизни. Напомню, брестчане заставили владельца предприятия внести изменения в проект, докупить фильтры для очистки воздуха. Это чудесный пример, как люди решают проблемы талакой. И я им помогала. Люди не просто выходят на митинг: они предлагают конструктивные изменения. Прошло время, когда мы просто бегаем по площадям. Настало время активно менять окружающую среду самим. Тут возникает вопрос: как заставить власти прислушаться к людям? 25 лет власть действовала за закрытыми дверями, а общественность была выброшена из процесса принятия решений. Но время меняется, и сейчас даже власть признаёт, что к обществу необходимо прислушиваться. Поэтому и общественные обсуждения должны учитывать мнения жителей: если они не согласны с проектом застройки, его следует скорректировать или вообще отменить.



Фото: Павел Садовский

– Обращаются ли к Вам жители других избирательных округов? – На встречах с гражданами я заметила, что ко мне обращаются не только из моего округа и даже не только жители Минска. Моей помощи как депутата парламента просят со всей Беларуси: Колодищи , Гатово, Светлогорск. Наиболее значимые проблемы, которые беспокоят людей – уплотнение городов и снос частного сектора. В Светлогорске и Могилёве промышленные предприятия строят прямо в границах города. Разумеется, люди категорически против этого. В моём Октябрьском округе жителей беспокоит строительство метро. Год назад вырубили все деревья – мы предложили засадить их заново, но нам отказали. Во многих городах Беларуси жители жалуются на отсутствие детских площадок и зелёных зон, площадок для выгула домашних животных. Когда я начинаю разбираться с этими проблемами, я фактически выполняю работу местных депутатов. Определённо, это демонстрирует уровень доверия к ним со стороны граждан. А моя основная работа как депутата парламента – законодательная. – Что препятствует эффективной работе государственных органов? – В прошлом году Курасовщина страдала от борщевика. Мне пришлось выбивать деньги из местного бюджета, договариваться с «Зеленстроем» и Академией наук. Но это компетенция депутатов Минского горсовета. Я не должна заниматься строительством магазина в районе – однако я фактически беру на себя чужую работу. Всё потому, что чиновник и даже депутат не ощущает ответственности перед своим избирателем, не отчитывается перед гражданином. Вместе с тем, не могу не отметить положительные моменты отношений с властями. По моему собственному опыту, некоторые чиновники открыты для конструктивных предложений. Когда я прихожу к ним с каким-нибудь предложением, под которым подписались граждане, это оказывает как минимум моральное влияние. Для реализации позитивных планов чиновникам нужна опора в виде общества.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

«Стратегии развития Минска не существует, а проектировщики отстали от времени» – Анна, как Вы оцениваете градостроительную политику властей Минска? – Честно, я не вижу в ней никакой стратегии. Единственное, что я вижу: в Мингорисполком приходит инвестор, показывает чиновникам деньги и просит власти города предоставить земли под застройку. Такой ценный ресурс, как городскую землю, власти Минска отдают просто тому, кто больше заплатит. Это распространенная практика, так как у столичного правительства нет никакой стратегии развития Минска К сожалению, власть забыла, что гражданин как налогоплательщик должен быть главной фигурой для политики власти. Каждый гражданин имеет право жить в комфортном городе со свежим воздухом, чистыми улицами, удобным транспортом, интересными общественными пространствами, зелеными зонами, местами для отдыха – в том числе, и животных. И чувствовать себя хозяином города должен гражданин, а не чиновник. Власти должны помнить, что именно граждане платят им зарплаты в виде налогов. Поэтому чиновник как слуга народа должен прислушиваться к гражданину как к своему работодателю. Представьте, некоторые члены Палаты представителей считают, что зарплату им платит лично президент Беларуси. Это абсурд: официально у него не может быть своих денег. В таких условиях не приходится говорить об отчётности чиновников перед избирателями.



Фото: Павел Садовский

– Вы писали в своём Фэйсбуке о круглом столе в Палате представителей, посвящённом проблемам градостроительства. К каким выводам пришли парламентарии? – Во время круглого стола депутаты заслушали два ключевых доклада: директора проектного института и заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). По результатам анализа утверждённых проектов детального планирования (ПДП) и реальной ситуации на местности министерство ЖКХ признало: ПДП выполняется не больше, чем наполовину. Это закономерный результат, ведь чиновников беспокоит исключительно возведение квадратных метров недвижимости. Поэтому реальная застройка отходит от проекта. При этом застройщик забывает такую существенную проблему, как утилизация мусора. А от всего этого страдают граждане, приобретающие жильё. – Нравятся ли Вам результаты работы проектировщиков? – У меня хватает вопросов к проектировщикам. Прежде всего, почему они руководствуются устаревшими ГОСТами? В Каменной Горке на дорогах оставили по две полосы в обе стороны. В результате, на первой полосе паркуются. Район ещё не застроен полностью, но уже столкнулся с транспортной проблемой: нехваткой машино-мест. Всё потому, что основной показатель эффективности работы проектировщика – количество квадратных метров, введённых в эксплуатацию за год. А как же комфорт? Строить жильё стоит для людей, которым нужны дворы без автомобилей, спортивные площадки, пространства для отдыха. Досадно, что государство старается выполнить нормативы по квадратным метрам вместо того, чтобы заботиться о современных и комфортных жилых районах, откуда не хотелось бы и не было нужды куда-нибудь выезжать. И ни один чиновник до сих пор не привлечён к ответственности за это. Общественность должна добиваться того, чтобы все виновные за нехватку инфраструктуры в жилых районах или за ненадлежащее её качество понесли заслуженное наказание.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

«Перед разработкой проекта застройки чиновники должны изучить мнение жителей» – Анна, в октябре прошлого года Вы с командой презентовали предложения по совершенствованию Положения о проведении общественных обсуждений градостроительных проектов. Напомните, пожалуйста, ваши ключевые основания для изменений. – На самом деле, мы с командой разработали ряд изменений в Положение. Мы предлагаем сделать его более демократичным и приближённым к потребностям граждан, которых мы опросили при подготовке этих изменений. Мы консультировались с городскими активистами: они поделились с нами проблемами, с которыми столкнулись лично. Например, мы бы хотели реализовать принцип, заложенный в 44-й статье Конституции: государство имеет право отбирать дома и землю у хозяев только для государственных нужд. То есть, исключительно для детского сада или парка – но не под бизнес-центр или торговый центр. И тем более, не под ресторан или казино. Также мы бы хотели добиться, чтобы государство предоставляло горожанам максимум информации о проекте. Монополией на разработку градостроительных проектов в Минске обладает «Минскградо». Это коммунальная организация, которая существует за счёт налогоплательщиков. Соответственно, они имеют право знать об особенностях проекта. Едва ли не главное наше предложение: «Минскградо» должно браться за разработку ПДП только после консультаций с горожанами. Они имеют право высказать свои пожелания, поделиться наболевшим, предложить собственные решения существующих проблем. Только тогда нужно начинать разработку ПДП.



Фото: Павел Садовский

– Какую реакцию Вы получили от государственных органов? – К сожалению, процесс согласования наших предложений о либерализации Положения особенно тяжело идёт в Мингорисполкоме и Миноблисполкоме. Они открыто говорят: "Зачем нам эти общественные обсуждения? Вот десять лет назад было намного удобнее работать: что решили, то и построили". Я получала ответы из Мингорисполкома и Миноблисполкома: мол, а что это вы здесь собрались менять? Они прямо говорят: нам нужно строить как можно больше, осваивать деньги – а граждане нам мешают. Поэтому я считаю, что у людей должна остаться законодательная возможность отозвать своего депутата. На часть проектной документации «Минскградо» налагает гриф «для служебного пользования» (ДСП). Если проект касается частного инвестора, то здесь действительно возможна коммерческая тайна. Но если с проектом связан государственный застройщик, то никакого ДСП здесь быть не может. Граждане имеют право знать, как государство распоряжается народными деньгами. Поэтому все материалы ПДП должны быть в открытом доступе. Во время подготовки интервью к публикации выяснилось, что государство действительно внесло правки в Положение о проведении общественных обсуждений. Однако правительство отвергло предложения о либерализации. Даже больше: отныне общественные обсуждения в форме работы комиссии собираются проводить только для проекта реконструкции квартала. В случае сноса частного сектора чиновники планируют исключительно информировать хозяев о грядущем сносе их домов и изъятии земельных участков.



Фото: Павел Садовский

«Пахотные земли в городах пора застроить, а предприятия - вынести» – Какие проблемы Минска Вы считаете самыми важными? – Проблемы Минска присущи и другим городам Беларуси. Выносить предприятия для улучшения экологической ситуации и освобождения земель следует не только из столицы, но также из областных и районных центров. Там предприятия пользуются налоговыми преференциями, но страдают от нехватки квалифицированных сотрудников. Один из факторов, мешающих экономическому развитию Беларуси – немобильный рынок труда, даже в городе. Американец не будет жить в Малиновке и ездить на работу в Уручье. Американец продаст квартиру в Малиновке и снимет или приобретёт жильё в Уручье. У нас это вопрос экономического положения, экономической эффективности. При разработке Генерального плана Минска власти утверждают, что в городе ежегодно появляется всего 200-250 новых автомобилей. Чиновники не могут обратиться в ГАИ, чтобы узнать, сколько новых авто каждый год появляется в столице на самом деле? Всё потому, что чиновникам проще контролировать, чем создавать условия для развития города. – В каком направлении по-Вашему должен развиваться Минск? – Минск – не вся Беларусь. Я поддерживаю власть в том, что крупные промышленные предприятия необходимо выносить за пределы столицы и других городов. Я предлагаю расширить Минск до МКАД-2, но территорию между двумя кольцевыми дорогами нужно оставить не высоткам, а частному сектору. По моему мнению, оптимальная численность населения Минска – 1,5-1,6 миллиона человек. Особенно в сегодняшних пределах города, который непрерывно пытаются уплотнить. Уплотнение Минска следует запретить законодательно. Действующие стандарты для жилищного фонда давно устарели и не соответствуют актуальным потребностям жителей. Если 30-40 лет назад достаточной жилой площадью для 1 человека в СССР считали 12 квадратных метров, то сегодня это просто смешно. В Европе уже появились актуальные стандарты, согласно которым на 1 человека выделяют 25 «квадратов» – причём это только офисное пространство.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

– Власти Минска утверждают, что городу не хватает свободного пространства под застройку. Между тем, в пределах МКАД до сих пор существуют обширные пахотные земли. Резонно ли оставлять их под сельское хозяйство, обрекая другие районы столицы на уплотнение? – Я полагаю, что мы слишком много денег в сельское хозяйство буквально закапываем. В черте города пахотные земли однозначно можно застраивать. Конечно, экономика имеет значение: значительную долю затрат на строительство занимает инфраструктура и коммуникации. При строительстве в чистом поле затраты на сети составят около 25% сметы. Но при этом власть абсолютно не уважает частную собственность, не выполняет право на имущество. Исполнительные комитеты отвечают не перед избирателем, а перед президентом. Как известно, земельные участки для строительства в Минске сейчас выделяют государственным УКСам, частным инвесторам под инвестиционный проект или по указу президента Беларуси, как это недавно произошло с рестораном в Лебяжьем. Я хочу изменить эту несправедливую практику. Для этого придется изменять Закон об архитектурной и градостроительной деятельности. Согласно Конституции, сельскохозяйственные земли принадлежат государству. Но источником государственной власти (опять же по Конституции) является народ. Я обеими руками за реституцию, мы обязательно к ней придём.



Фото: Павел Садовский

«Частный сектор – часть народного наследия, которое следует сохранить» – Годами власти Минска упорно уничтожают в столице частный сектор. Как, по Вашему мнению: это отдельные случаи или целенаправленная политика? Чем обусловлены такие действия городских властей? – В последние годы власти Минска практиковали тотальное уничтожение частного сектора в пользу государственных застройщиков или частных инвесторов. При этом людей отрывают от них земли и насильно переселяют в многоэтажку в другом районе города, как правило – на окраине. Эту практику пора прекратить. Когда мы видим квартал частной застройки – мы должны оставить её. Единственное, следует упорядочить частный сектор согласно новейшим стандартам. Минску не хватает стратегического плана развития. Им должен быть Генеральный план Минска, но Генплан меняют по указу президента. Я против того, чтобы Беларусь развивалась по указам и декретам одного человека. Я хочу, чтобы в нашей стране царил закон и здравый смысл, в том числе – уважение государства к частной собственности. Каждый частный дом – носитель истории отдельно взятой семьи, её духовное наследие. Именно из таких семей и состоит народ.



Фото: Павел Садовский

Когда чиновники говорят, что деревянным домам XIX века не место в столице, это заявление не выдерживает критики. Внешний вид здания – дело хозяина. К тому же, мы должны охранять историко-культурное наследие. Исторические ценности находятся не только в центре города, их можно встретить по всему Минску. На крайний случай, частный сектор всегда можно отремонтировать, покрасить – но не сносить сразу. Я не понимаю, почему государство сносит дом в 2 этажа, чтобы возвести дом на 22 этажа. Разве в Беларуси не хватает свободной земли? Разве в Минск нужно свозить всю Беларусь? Нельзя сносить частные дома, чтобы решить проблему нехватки жилья. Всегда можно найти промышленные зоны и пахотные земли. К тому же, намного более эффективно и дальновидно создавать новые рабочие места в регионах. Однако этот вопрос зависит от политической воли и экономической ситуации. Экономическим драйвером Беларуси должен быть не только Оршанский район – развиваться должна вся Беларусь. Во всём цивилизованном мире земля – основа благополучия. Если ты живёшь в доме, то пользуешься и землёй под ним. Государство не должно контролировать пользование землей – государство должно только регулировать и наблюдать, чтобы дела велись законным образом. Время государственного контроля ушло. Пришло время создания условий для развития города. А это невозможно без учёта интересов горожан.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

«Государство должно дать человеку возможность самому заработать себе на жильё» – Анна, в очереди на улучшение жилищных условий до сих пор стоит более 660 тысяч семей. Как бы Вы посоветовали решить эту проблему? – Я против общей поддержки определённых категорий граждан. Я против льгот каждому члену заранее определённой социальной группы. Я против льготного жилья, которое строят за государственный счет: то есть, за счёт всех налогоплательщиков. Эти явления воспитывают иждивенчество. Мы можем избавить многодетные семьи от нехватки квадратных метров – и одновременно породить куда более глобальные проблемы. Я за адресную помощь. Я за индивидуальную поддержку тех, кто объективно в ней нуждается: пожилых людей, людей с инвалидностью. Но если у человека есть руки и ноги, государство должно предоставить человеку условия, чтобы он сам мог заработать себе в том числе и на жильё. Причем человек не должен ждать, пока государство создаст ему такие условия. Человек должен приходить к чиновнику и требовать создать такие условия как можно быстрее. Безусловная задача государства – развитие экономики до той степени, когда каждый человек, который работает официально и честно платит налоги, может сам купить себе жильё без всяких подачек. Квадратный метр жилья должен стоить, как среднемесячная зарплата по стране. Государство должно упростить доступ граждан к кредитам. Ставка кредита должна измеряться несколькими, а не десятками процентов.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

– Как добиться таких выдающихся показателей развития? – Это не выдающиеся показатели, это нормальное состояние экономики любого развитого цивилизованного государства. Для достижения такого уровня развития государству нужно прекратить поддержку крупных предприятий, которые не создают добавленной стоимости. Это мнимая социальная политика. Помните, когда-то государство обещало каждому белорусу зарплату «по 500»? Это те деньги, которые мы не заработали. Это проеденные кредиты. В результате люди не умеют зарабатывать деньги, но живут в собственных квартирах и ездят на своих автомобилях. А потом государство издаёт декрет №3 о тунеядцах. Это единая логическая цепь и закономерный результат развития событий. Недавно Александр Лукашенко высказался о необходимости государственной поддержки чиновников или силовиков. Они ничем не лучше учителя или врача. Если государство не может выплатить милиционеру зарплату большего уровня – это результат экономической политики государства. – Какие новые формы жилья Вы бы ввели в Беларуси? – Я полностью поддерживаю развитие рынка арендного жилья и выступаю за появление в Беларуси ипотеки. Но я против того, чтобы в этих процессах принимало участие преимущественно государство. Сегодня оно существенно препятствует частнику попасть в сферу строительной политики. Государство должно выступать не участником, а максимум регулятором. Возьмем пример образования. В Австрии частным может быть даже студенческое общежитие. В Германии высшее образование бесплатное. При этом европейские государства создают условия для социальной поддержки студентов: льготы на проезд в общественном транспорте, скидки на билеты в музеи и выставки. Не говоря уже о качестве непосредственно образования.



Фото: Павел Садовский

«Чтобы возродить сельское хозяйство, необходимо вернуть частную собственность на землю» – Анна, согласны ли Вы с нынешней государственной политикой возрождения села? – Я убеждена, что поддержка крупных сельскохозяйственных производителей – большая ошибка со стороны нашего государства. В сельском хозяйстве Беларуси занято до 30% населения. В США – всего до 2%. И при этом американцам хватает ресурсов и на еду, и на обеспечение продуктовой безопасности страны. Оцените уровни эффективности сельского хозяйства двух стран. Мировая практика свидетельствует, что эффективный комплекс животноводства может быть только крупным. Это объясняется огромными расходами на содержание таких комплексов. Но в органическом производстве, так называемой «зелёной продукции» должен господствовать частный, мелкий бизнес. Только так эта сфера будет развиваться. Я довольно давно поддерживаю развитие органической сельскохозяйственной продукции. Относительно недавно государство приняло соответствующий закон. Однако он, безусловно, декларативный и чрезмерно рамочный. Органическое сельское хозяйство не будет развиваться в окружении крупных производителей, это доказала мировая практика.

– Как же стимулировать возвращение бизнеса в регионы, повышение доходов крестьян? – Прежде всего, в Беларуси должен снова появиться свободный рынок земли. Соответствующие изменения в Кодекс о земле мы представили в сентябре. Позже бизнесмены одобрили наши меры по отлучению государства от монополии на землю. Опыт США наглядно демонстрирует, что человек создаёт эффективное хозяйство исключительно на своей земле, когда имеет возможность пользоваться ею в полной мере, без каких-либо ограничений. Для развития зелёного хозяйства также нужна земля. Я выступаю за упрощение доступа к земле, за снятие ограничений на операции с ней. Сегодня у меня на участке может вырасти куст борщевика. Это даёт райисполкому формальный повод забрать у меня землю. Но это мой борщевик на моём участке. Государство не должно вмешиваться в такие мелочи. Власть декларирует возрождение села, но это невозможно без частной собственности на землю. Органическое производство имеет более длительный цикл развития. Не так давно «БелНИИПградостроительства» демонстрировал проекты деревень будущего. Но на самом деле население белорусских деревень стремительно сокращается. Вскоре в некоторых районах Витебской и Могилевской областей вообще никого не останется .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Павел Садовский

«Я хочу способствовать появлению в Беларуси среднего класса» – Анна, как Вы представляете идеальный городской район? – У меня нет никаких сомнений: каждый гражданин имеет право на уютное жильё, комфортную среду, чистый воздух, качественную воду, интересное окружение, общение с природой, увлекательные рекреации. Потребности граждан, их здоровье и благополучие важнее любых государственных показателей экономического развития. В Беларуси всё перевёрнуто вверх ногами. Нет основополагающих факторов: целей, функций, задач. Мы должны заявить, что строим город для жизни. Если человеку нужно 10 зеленых насаждений на гектар – их должно быть 10. Никто (ни горожанин, ни чиновник) не имеют права даже допускать мысли, что придёт инвестор, заплатит кучу денег и вырубит 9 деревьев ради магазина или кафе. Соответствие городской деятельности законодательству должна контролировать общественность. Не должно быть такого, что «моя хата с краю, ничего не знаю». Почему белорус начинает шевелиться, только когда дело затрагивает его лично? Почему мы не можем быть рядом с теми, кто принимает решения? – Какой Вы видите свою миссию в этом? – Я пришла в политику из бизнеса не для того, чтобы улучшить свою жизнь. Я пришла в Палату представителей, чтобы помочь создать достойные условия жизни для всех белорусов. Я не хочу опускать уровень своей жизни, не хочу отказываться от возможности реализовать свои определённые потребности, в том числе – в счастье и комфорте. Одновременно я хочу, чтобы в Беларуси появился состоятельный средний класс с чувством хозяина на своей земле. Пусть эти люди получат частную собственность на землю, научатся о ней заботиться и будут требовать от государства создания условий для развития общества. Тогда я буду считать свою политическую миссию частично выполненной.

Фото: Павел Садовский