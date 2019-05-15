Цифровую платформу по BIM-технологиям в строительстве планируется запустить в Беларуси в декабре

Источник материала: БелТА

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровую платформу по внедрению BIM-технологий (технологий информационного моделирования промышленных и гражданских объектов) в строительную отрасль Беларуси планируется разработать до конца года, сообщил сегодня во время открытия международной научно-практической конференции "BIM-технологии и их внедрение. Ценообразование в строительстве" заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Швец подчеркнул, что цифровизация и внедрение BIM-технологий является одним из важнейших направлений развития строительного комплекса. BIM-технологии позволяют создавать полное информационное описание строящегося объекта и в дальнейшем использовать эту объемную модель на всех этапах его жизненного цикла - от проектирования до утилизации. Это позволяет значительно упростить все этапы строительства, избегать излишних временных и финансовых затрат при выполнении проектных, строительных, эксплуатационных и ремонтных работ, оперативно выявлять и исправлять ошибки и неисправности.

"Планируем, что в конце декабря выполним первый этап по внедрению BIM-технологий - создадим цифровую платформу. Должны определить правила игры, подготовить нормативную документацию и запустить первый пилотный проект", - отметил Олег Швец.

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