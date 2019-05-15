Экспертный совет по ценам и тарифам создан в Беларуси

Новый орган будет оценивать предложения МАРТ, учитывая ситуацию на внешнем и внутреннем рынках, а также интересы граждан белорусских граждан и предприятий.

Соглашение о создании новой инстанции было подписано 14 мая в Минске, сообщается на сайте Федерации Профсоюзов.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что в указ о ценообразовании Беларуси планируется внести изменения. Согласно документу, за ситуацией в экономике будут наблюдать четыре ведомства: Федерация профсоюзов, МАРТ, Белстат и Нацбанк.

Они будут согласовывать ценовую политику с МАРТ - соответствующий проект указа уже прошел первые согласования.

По словам министра, в случае необоснованного увеличения цен и превышения базового уровня инфляции МАРТ будет анализировать причины и выносить на совет вопрос – вводить ценовое регулирование или нет.

«Например, Минобразования, как правило, не согласовывает с МАРТ повышение цен на образование. А это имеет значение в индексе потребительских цен, влияет на настроения и инфляционные ожидания людей», - подчеркнул глава ведомства.

Глава ФПБ Михаил Орда отметил, что в эффективном контроле за ценами заинтересованы все ведомства, подписавшие соглашение.

Необходимость создания такой государственно-общественной структуры подтвердил и зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Фото ФПБ