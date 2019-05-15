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Экспертный совет по ценам и тарифам создан в Беларуси
15.05.2019 11:23 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новый орган будет оценивать предложения МАРТ, учитывая ситуацию на внешнем и внутреннем рынках, а также интересы граждан белорусских граждан и предприятий.
Соглашение о создании новой инстанции было подписано 14 мая в Минске,
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что в указ о ценообразовании Беларуси планируется внести изменения. Согласно документу, за ситуацией в экономике будут наблюдать четыре ведомства: Федерация профсоюзов, МАРТ, Белстат и Нацбанк.
Они будут согласовывать ценовую политику с МАРТ - соответствующий проект указа уже прошел первые согласования.
По словам министра, в случае необоснованного увеличения цен и превышения базового уровня инфляции МАРТ будет анализировать причины и выносить на совет вопрос – вводить ценовое регулирование или нет.
«Например, Минобразования, как правило, не согласовывает с МАРТ повышение цен на образование. А это имеет значение в индексе потребительских цен, влияет на настроения и инфляционные ожидания людей», - подчеркнул глава ведомства.
Глава ФПБ Михаил Орда отметил, что в эффективном контроле за ценами заинтересованы все ведомства, подписавшие соглашение.
Необходимость создания такой государственно-общественной структуры подтвердил и зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
Фото ФПБ
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Новый орган будет оценивать предложения МАРТ, учитывая ситуацию на внешнем и внутреннем рынках, а также интересы граждан белорусских граждан и предприятий.
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