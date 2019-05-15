﻿ Экспертный совет по ценам и тарифам создан в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспертный совет по ценам и тарифам создан в Беларуси

15.05.2019 11:23 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Новый орган будет оценивать предложения МАРТ, учитывая ситуацию на внешнем и внутреннем рынках, а также интересы граждан белорусских граждан и предприятий.

Соглашение о создании новой инстанции было подписано 14 мая в Минске, сообщается на сайте Федерации Профсоюзов.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что в указ о ценообразовании Беларуси планируется внести изменения. Согласно документу, за ситуацией в экономике будут наблюдать четыре ведомства: Федерация профсоюзов, МАРТ, Белстат и Нацбанк.

Они будут согласовывать ценовую политику с МАРТ - соответствующий проект указа уже прошел первые согласования.

По словам министра, в случае необоснованного увеличения цен и превышения базового уровня инфляции МАРТ будет анализировать причины и выносить на совет вопрос – вводить ценовое регулирование или нет.

«Например, Минобразования, как правило, не согласовывает с МАРТ повышение цен на образование. А это имеет значение в индексе потребительских цен, влияет на настроения и инфляционные ожидания людей», - подчеркнул глава ведомства.

Глава ФПБ Михаил Орда отметил, что в эффективном контроле за ценами заинтересованы все ведомства, подписавшие соглашение.

Необходимость создания такой государственно-общественной структуры подтвердил и зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Фото ФПБ

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый орган будет оценивать предложения МАРТ, учитывая ситуацию на внешнем и внутреннем рынках, а также интересы граждан белорусских граждан и предприятий.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Цифровую платформу по BIM-технологиям в строительстве планируется запустить в Беларуси в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика