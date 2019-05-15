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После разноса Лукашенко КГК выявил более 1300 фактов «занавоженности» ферм

15.05.2019 13:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 1,8 тысяч фактов бесхозяйственности в сельском хозяйстве выявил в марте-апреле Комитет госконтроля. Как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее типичные из них — занавоженность ферм, отсутствие порядка на территориях механизированных дворов, ферм и зернотоков.

«Так, выявлено более 1,3 тысячи фактов занавоженности помещений для содержания скота и прилегающих к фермам территорий, отсутствия подстилочного материала, содержания скота с нарушением ветеринарных и зоотехнических требований», — информирует КГК.

Есть претензии у ведомтсва и к ненадлежащему содержанию механизированных дворов — отсутствие ограждения, беспорядочное хранение техники, металлолома, захламление мусором, а также отсутствия порядка в подсобных помещениях мастерских, зарастание территории сорной растительностью.

Как указывает КГК, 72% нарушений были устранены, «в настоящее время на контроле остаются нарушения, для полного устранения которых требуется значительное время и дополнительные денежные средства».

Напомним, проверить сельхозпредприятия и привлечь виновных в бесхозяйственности к ответственности потребовал 26 марта президент во время посещения фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. Лукашенко остался очень недоволен условиями содержания коров, а также беспорядком на мехдворе."Вы все больные!", «Посмотри на эту скотину, она же вся обосранная», «Всех под нож, всех до единого» — отчитал чиновников президент.

Он поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела.

Своих постов в результате «коровьего Освенцима» лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.

 
 
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Есть претензии у ведомтсва и к ненадлежащему содержанию механизированных дворов - отсутствие ограждения, беспорядочное хранение техники, металлолома,...
 
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