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После разноса Лукашенко КГК выявил более 1300 фактов «занавоженности» ферм
15.05.2019 13:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 1,8 тысяч фактов бесхозяйственности в сельском хозяйстве выявил в марте-апреле Комитет госконтроля. Как
«Так, выявлено более 1,3 тысячи фактов занавоженности помещений для содержания скота и прилегающих к фермам территорий, отсутствия подстилочного материала, содержания скота с нарушением ветеринарных и зоотехнических требований», — информирует КГК.
Есть претензии у ведомтсва и к ненадлежащему содержанию механизированных дворов — отсутствие ограждения, беспорядочное хранение техники, металлолома, захламление мусором, а также отсутствия порядка в подсобных помещениях мастерских, зарастание территории сорной растительностью.
Как указывает КГК, 72% нарушений были устранены, «в настоящее время на контроле остаются нарушения, для полного устранения которых требуется значительное время и дополнительные денежные средства».
Напомним, проверить сельхозпредприятия и привлечь виновных в бесхозяйственности к ответственности потребовал 26 марта президент во время посещения фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. Лукашенко
Он поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела.
Своих постов в результате «коровьего Освенцима»
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Есть претензии у ведомтсва и к ненадлежащему содержанию механизированных дворов - отсутствие ограждения, беспорядочное хранение техники, металлолома,...
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