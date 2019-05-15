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Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд
15.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продажи квартир выросли по сравнению с мартом на 18,7%. Если в первые 3 месяца 2019 года спрос был ощутимо слабее прошлогодних показателей, то «отставание» от апреля 2018 года составило едва заметные 4%.
Предложение квартир в апреле выросло на 3,1%. Уже более полугода оно меняется крайне незначительно. По итогам апреля выставленных на продажу квартир было в 5,7 раза больше, чем проданных, что является самым низким значением с мая прошлого года. По опыту прошлых лет такое соотношение является благоприятным для плавного повышения цен.
Ощутимые изменения наблюдались и в структуре спроса.
В первую очередь следует отметить рост доли готовых новостроек. В апреле на них пришлось без малого 12% всех сделок, хотя в прошлые месяцы регистрировали в лучшем случае 7-8%. Это важная, хотя и не единственная, причина общего роста спроса.
Месяцем ранее на «однушки» и «двушки» приходилось по 43% и 34% всех сделок соответственно. В апреле показатели подравнялись (39% и 38%) и приблизились к своему обычному уровню.
Среди районов города следует выделить Московский, доля которого (29% всех сделок) оказалась даже выше, чем у бессменного лидера по этому показателю – Фрунзенского района.
Динамика цен у реальных сделок сменила направление. Средняя цена проданных квартир выросла в апреле на 0,8% и составила 1295 $/м2. Примечательно, что ростом отметились все типы квартир, кроме 1-комнатных.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0,7% за месяц) —$ 49500;
· 2-комнатные квартиры: 1270 $/м2 (+2,9%) —$ 63000;
· 3-комнатные квартиры: 1189 $/м2 (+1,5%) —$ 81500;
· 4-комнатные квартиры: 1151 $/м2 (+2,8%) —$ 92000.
В микрорайонах города преобладали незначительные изменения цен. Самый ощутимый рост среднего ценового уровня был отмечен в Красном Бору, Маяке Минска и в районе улицы Сторожевской.
Высокий апрельский спрос совпал с возвращением на вторичной рынок жилья "Беларусбанка". Любопытно, что покупательская активность последний раз была такой высокой в октябре – перед тем, как крупнейший банк приостановил выдачу кредитов. Спрос действительно получил дополнительный импульс, но вряд ли его эффект будет долгим – в нынешнем кредитном предложении революционных условий нет.
Примечательно, что рост спроса на 2- и 3-комнатные квартиры в апреле был в 3-4 раза выше, чем на «однушки». Это указывает на активизацию т.н. цепочек, для которых
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Столичный рынок жилья «выдал» пока самый результативный месяц в 2019 году. На фоне высокого спроса цены реальных сделок выросли почти на 1%.
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