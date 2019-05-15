﻿ Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

15.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Продажи квартир выросли по сравнению с мартом на 18,7%. Если в первые 3 месяца 2019 года спрос был ощутимо слабее прошлогодних показателей, то «отставание» от апреля 2018 года составило едва заметные 4%.

Покупательская активность в апреле была самой высокой за последние 12 месяцев.

Предложение квартир в апреле выросло на 3,1%. Уже более полугода оно меняется крайне незначительно. По итогам апреля выставленных на продажу квартир было в 5,7 раза больше, чем проданных, что является самым низким значением с мая прошлого года. По опыту прошлых лет такое соотношение является благоприятным для плавного повышения цен.

Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

Ощутимые изменения наблюдались и в структуре спроса.

В первую очередь следует отметить рост доли готовых новостроек. В апреле на них пришлось без малого 12% всех сделок, хотя в прошлые месяцы регистрировали в лучшем случае 7-8%. Это важная, хотя и не единственная, причина общего роста спроса.

Месяцем ранее на «однушки» и «двушки» приходилось по 43% и 34% всех сделок соответственно. В апреле показатели подравнялись (39% и 38%) и приблизились к своему обычному уровню.

Среди районов города следует выделить Московский, доля которого (29% всех сделок) оказалась даже выше, чем у бессменного лидера по этому показателю – Фрунзенского района.

Динамика цен у реальных сделок сменила направление. Средняя цена проданных квартир выросла в апреле на 0,8% и составила 1295 $/м2. Примечательно, что ростом отметились все типы квартир, кроме 1-комнатных.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0,7% за месяц) —$ 49500;

· 2-комнатные квартиры: 1270 $/м2 (+2,9%) —$ 63000;

· 3-комнатные квартиры: 1189 $/м2 (+1,5%) —$ 81500;

· 4-комнатные квартиры: 1151 $/м2 (+2,8%) —$ 92000.


Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

Цены предложения в апреле практически не изменились (+0,2%). Среди типов жилья можно выделить лишь квартиры в современных каркасно-блочных домах, которые подорожали за месяц почти на 2%.

Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

В микрорайонах города преобладали незначительные изменения цен. Самый ощутимый рост среднего ценового уровня был отмечен в Красном Бору, Маяке Минска и в районе улицы Сторожевской.

Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

Апрель не принёс ощутимых изменений цен для рынков жилья Вильнюса и Риги. В Москве цены на квартиры выросли на 0,6%, в Варшаве - на 0,7%. Максимальное изменение цен было зафиксировано в Киеве (+1,9%).

Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

Высокий апрельский спрос совпал с возвращением на вторичной рынок жилья "Беларусбанка". Любопытно, что покупательская активность последний раз была такой высокой в октябре – перед тем, как крупнейший банк приостановил выдачу кредитов. Спрос действительно получил дополнительный импульс, но вряд ли его эффект будет долгим – в нынешнем кредитном предложении революционных условий нет.

Примечательно, что рост спроса на 2- и 3-комнатные квартиры в апреле был в 3-4 раза выше, чем на «однушки». Это указывает на активизацию т.н. цепочек, для которых нынешний ценовой штиль является самой благоприятной средой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный рынок жилья «выдал» пока самый результативный месяц в 2019 году. На фоне высокого спроса цены реальных сделок выросли почти на 1%.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика