Апрель 2019: спрос на квартиры в Минске растёт третий месяц подряд

Ощутимые изменения наблюдались и в структуре спроса.

В первую очередь следует отметить рост доли готовых новостроек. В апреле на них пришлось без малого 12% всех сделок, хотя в прошлые месяцы регистрировали в лучшем случае 7-8%. Это важная, хотя и не единственная, причина общего роста спроса.

Месяцем ранее на «однушки» и «двушки» приходилось по 43% и 34% всех сделок соответственно. В апреле показатели подравнялись (39% и 38%) и приблизились к своему обычному уровню.

Среди районов города следует выделить Московский, доля которого (29% всех сделок) оказалась даже выше, чем у бессменного лидера по этому показателю – Фрунзенского района.

Динамика цен у реальных сделок сменила направление. Средняя цена проданных квартир выросла в апреле на 0,8% и составила 1295 $/м2. Примечательно, что ростом отметились все типы квартир, кроме 1-комнатных.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0,7% за месяц) —$ 49500;

· 2-комнатные квартиры: 1270 $/м2 (+2,9%) —$ 63000;

· 3-комнатные квартиры: 1189 $/м2 (+1,5%) —$ 81500;

· 4-комнатные квартиры: 1151 $/м2 (+2,8%) —$ 92000.