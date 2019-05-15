Предложения по итогам коллегии аграрных ведомств могут стать основой для совершенствования нормативно-правовой базы СГ - Дворник

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Во время заседания

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник во время совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России заявил, что выработанные по итогам мероприятия предложения могут стать основой для совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводимое сегодня мероприятие имеет особую значимость для нашей страны, так как направлено на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества Беларуси и России и на формирование предложений по расширению интеграции стран в агропромышленном секторе. Устойчивое развитие производства сельхозпродукции, продовольственная безопасность в Союзном государстве - это те основные направления макроэкономической политики, которые требуют особого внимания со стороны органов государственного управления двух стран. Сближение позиций и принятие эффективных решений в области торгово-экономических отношений, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также формирование базы генетических ресурсов в сфере племенного животноводства в Союзном государстве позволят укрепить конкурентоспособность наших стран на мировом продовольственном рынке и совместно противостоять внешним вызовам и угрозам. Выработанные практические решения и предложения по итогам заседания могут стать в дальнейшем основой для совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства", - сказал Владимир Дворник.

Совместное заседание коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России проходит в Минске. На повестке дня несколько вопросов: о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, реализации прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2019 год, о сотрудничестве в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, о взаимодействии в вопросе реализации программ СГ.-0-