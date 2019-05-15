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Все проблемные вопросы по взаимодействию с Россией в сельском хозяйстве будут решаться - Хотько

15.05.2019 14:46 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Все проблемные вопросы по взаимодействию с Россией в сельском хозяйстве будут решаться - Хотько
Анатолий Хотько

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько после совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России заявил журналистам, что все проблемные вопросы во взаимодействии с Россией в сельском хозяйстве будут решаться, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшнем заседании было рассмотрено несколько вопросов - по взаимодействию по поставкам продукции, выполнению прогнозных балансов спроса и предложения, по качеству и безопасности продукции. Также рассматривалась подготовка союзной программы в области племенного животноводства. Конечно, за рамками этих вопросов возникали и другие. Будут даны соответствующие поручения в рабочем порядке, - сказал Анатолий Хотько. - Наши контролирующие службы взаимодействуют, и с двух сторон мы пытаемся решить все возникающие вопросы. Мы откровенно и честно обсудили взаимодействие в сфере сельскохозяйственного производства, объединения ресурсов двух стран. Коллегия прошла результативно. У нас есть вопросы, которые необходимо решать, и мы будем плотно работать с российскими коллегами. Взаимодействие между нашими странами очень тесное и поддерживается главами наших государств, и мы будем четко следовать этой линии".

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Беларусь остается основным торговым партнером России в части сельскохозяйственной продукции. "Товарооборот растет, и я уверен, что с годами цифра будет только увеличиваться. На коллегии мы обсудили актуальные вопросы взаимодействия аграрных ведомств. По всем вопросам нашли понимание, у нас практически не остается вопросов, по которым наши позиции бы фронтально отличались и мы бы не находились в диалоге. Есть шероховатости, но в общении братских народов не должно быть серьезных трудностей", - отметил он.

Анатолий Хотько и Дмитрий Патрушев подписали протокол совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько после совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и...
 
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