Минсельхозпрод РФ хочет сохранить объемы поставок белорусской продукции

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высказался за сохранение ранее достигнутых договоренностей по поставкам белорусской продукции в РФ.

В среду 15 мая в Минске проходит совместное заседание коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. На повестке дня данного мероприятия планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе - о реализации прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2019 год и сотрудничестве в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Во время мероприятия глава российского Минсельхозпрода отметил, что РФ считает необходимым выполнение договоренностей между двумя странами по объемам взаимных поставок сельхозпродукции на 2019 год.

«Торговля сельхозпродукцией между Россией и Беларусью динамично развивается. С целью согласования взаимных интересов в торговле продукцией АПК применяется механизм составления прогнозных балансов спроса и предложения. Считаю необходимым выполнять достигнутые договоренности по объемам взаимных поставок на 2019 год», - отметил Патрушев.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько после совместного заседания коллегий заявил, что все проблемные вопросы во взаимодействии с Россией в сельском хозяйстве обсуждались на мероприятии и в ближайшее время будут решены, сообщает БЕЛТА .

«Наши контролирующие службы взаимодействуют, и с двух сторон мы пытаемся решить все возникающие вопросы. Мы откровенно и честно обсудили взаимодействие в сфере сельскохозяйственного производства, объединения ресурсов двух стран. Коллегия прошла результативно. У нас есть вопросы, которые необходимо решать, и мы будем плотно работать с российскими коллегами», - отметил белорусский министр.