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Минсельхозпрод РФ хочет сохранить объемы поставок белорусской продукции

15.05.2019 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высказался за сохранение ранее достигнутых договоренностей по поставкам белорусской продукции в РФ.

В среду 15 мая в Минске проходит совместное заседание коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. На повестке дня данного мероприятия планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе - о реализации прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2019 год и сотрудничестве в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Во время мероприятия глава российского Минсельхозпрода отметил, что РФ считает необходимым выполнение договоренностей между двумя странами по объемам взаимных поставок сельхозпродукции на 2019 год.

«Торговля сельхозпродукцией между Россией и Беларусью динамично развивается. С целью согласования взаимных интересов в торговле продукцией АПК применяется механизм составления прогнозных балансов спроса и предложения. Считаю необходимым выполнять достигнутые договоренности по объемам взаимных поставок на 2019 год», - отметил Патрушев.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько после совместного заседания коллегий заявил, что все проблемные вопросы во взаимодействии с Россией в сельском хозяйстве обсуждались на мероприятии и в ближайшее время будут решены, сообщает БЕЛТА.

«Наши контролирующие службы взаимодействуют, и с двух сторон мы пытаемся решить все возникающие вопросы. Мы откровенно и честно обсудили взаимодействие в сфере сельскохозяйственного производства, объединения ресурсов двух стран. Коллегия прошла результативно. У нас есть вопросы, которые необходимо решать, и мы будем плотно работать с российскими коллегами», - отметил белорусский министр. 

Напомним, что 11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент. Накануне этого заявления Россельхознадзор раскритиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высказался за сохранение ранее достигнутых договоренностей по поставкам белорусской продукции в РФ.
 
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