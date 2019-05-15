﻿ Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены. 21.by
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Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

15.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

На первом аукционе 19 апреля первоначальная стоимость объекта составляла порядка $10,5 миллиона. Вторая попытка начиналась со стартовых $9 миллионов. На сколько снизится первоначальная стоимость в 3-й раз, пока неизвестно.

По словам представителя Центра промышленной оценки, интерес к этому объекту есть, причем сразу у нескольких покупателей. В данный момент все они находятся на этапе бизнес-планирования и согласования.

Следующий аукцион с очередным снижением цены, предположительно, состоится примерно через 2 недели. Более точная информация будет опубликована 22 мая в газете «Звязда».


Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

Напомним, на торги выставлены:производственный корпус с АБК (здание, специализированное для металлургического производства и металлообработки), здание складов, механический цех, теплопункт и т. д. На земельном участке в 5,2 га расположены различные строения, общая площадь которых — 34 тысячи кв.м.

Будущий собственник должен будет выполнить требования градостроительного ПДП территории в границах ул. Ульяновской — ул. Первомайской — ул. Пулихова — ул. Смоленской — ул.Ленина, согласно которому здесь формируется инвестиционный участок со строительством многофункционального общественного комплекса с блоком зданий административно-делового назначения со встроено-пристроенными объектами торговли, бытового обслуживания и общественного питания ижилым блоком (со встроено-пристроенными паркингами на 600 машиномест) и строительством объекта социального назначения (детский сад на 75 мест). До покупки нужно ознакомиться и с ограничениями вэксплуатации комплекса — он расположен в водоохранной зоне.

Кроме того, в качестве обременения указан тот факт, что некоторые площади зданий завода частично сданы в аренду.


Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены
 
 
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Аукцион по продаже Завода им. Кирова, назначенный на 13 мая, не состоялся. Это уже вторая попытка продать знаковый объект недвижимости, расположенный в Минске по ул....
 
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