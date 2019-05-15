Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены

На первом аукционе 19 апреля первоначальная стоимость объекта составляла порядка $10,5 миллиона. Вторая попытка начиналась со стартовых $9 миллионов. На сколько снизится первоначальная стоимость в 3-й раз, пока неизвестно.

По словам представителя Центра промышленной оценки, интерес к этому объекту есть, причем сразу у нескольких покупателей. В данный момент все они находятся на этапе бизнес-планирования и согласования.

Следующий аукцион с очередным снижением цены, предположительно, состоится примерно через 2 недели. Более точная информация будет опубликована 22 мая в газете «Звязда».