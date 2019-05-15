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Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены
15.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На первом аукционе 19 апреля первоначальная стоимость объекта
По словам представителя Центра промышленной оценки, интерес к этому объекту есть, причем сразу у нескольких покупателей. В данный момент все они находятся на этапе бизнес-планирования и согласования.
Следующий аукцион с очередным снижением цены, предположительно, состоится примерно через 2 недели. Более точная информация будет опубликована 22 мая в газете «Звязда».
Напомним, на торги выставлены:производственный корпус с АБК (здание, специализированное для металлургического производства и металлообработки), здание складов, механический цех, теплопункт и т. д. На земельном участке в 5,2 га расположены различные строения, общая площадь которых — 34 тысячи кв.м.
Будущий собственник должен будет выполнить требования градостроительного ПДП территории в границах ул. Ульяновской — ул. Первомайской — ул. Пулихова — ул. Смоленской — ул.Ленина, согласно которому здесь формируется инвестиционный участок со строительством многофункционального общественного комплекса с блоком зданий административно-делового назначения со встроено-пристроенными объектами торговли, бытового обслуживания и общественного питания ижилым блоком (со встроено-пристроенными паркингами на 600 машиномест) и строительством объекта социального назначения (детский сад на 75 мест). До покупки нужно ознакомиться и с ограничениями вэксплуатации комплекса — он расположен в водоохранной зоне.
Кроме того, в качестве обременения указан тот факт, что некоторые площади зданий завода частично сданы в аренду.
Realt.by будет продолжать следить за развитием ситуации.
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Завод им.Кирова снова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены
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