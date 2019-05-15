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«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

15.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) - информационное моделирование здания или информационная модель здания. Это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. Среди основных преимуществ применения BIM-технологий - точность проектов, их понятность для заказчика за счет 3D-визуализации, экономия времени проектирования и строительства, уменьшение стоимости строительства и эксплуатации.

На конференции, помимо прочего, обсуждают вопросы снижения издержек в строительстве и формировании правильного ценообразования в отрасли. Также специалисты решат вопросы технического регулирования, совершенствования процедур органов Госстройнадзора. Будет представлен опыт Беларуси, России, Казахстана, Украины, Литвы, Германии, Турции, Молдовы, Таджикистана, Армении.

Первый пилотный проект в Беларуси планируется запустить уже в декабре 2019 года

BIM-технологии – современные технологии, которые активно используются в международной практике. За рубежом использование строительными компаниями технологии BIM является для банков основанием для кредитования проекта. В таком случае банк может выделять средства четко под определенный этап строительства, контролируя финансирование в каждом отдельном процессе. Прозрачность такой системы позволяет правильно оценить перспективы и затраты строительства, очертить сроки реализации проекта и стоимость каждого процесса.

В Беларуси с принятием директивы №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» приняты основные направления работы, которые планируется развивать в ближайшие годы. Уже в декабре 2019 года будет сделана цифровая платформа для BIM-технологии. Тогда же появится и первый пилотный проект, в котором будет использована BIM в полном объеме.

Речь идет о строительстве жилого дома, где заказчиком и подрядчиком выступает Гомельский ДСК.

– Пилотный проект предполагает цикл от 3D-проектирования, где можно посмотреть квартиру со всеми инженерными сетями и коммуникациями, а дальше будет видно в режиме реального времени, как возводится объект, какие есть отклонения по проекту, как дальше он планируется по срокам, по объемам. Это интересно, – подытожил заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Олег Швец. – Сегодня этот проект был бы неполным, потому что в принципе основная задача – внедрение BIM. Не отдельных его частей, а на каждом жизненном цикле товара/продукции, которую проходит он от момента задумки, реализации его проектирования, ввода объекта в эксплуатацию до утилизации объекта. Это все BIM, жизненный цикл и конечная цель нашего проекта.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий
«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

– Сегодня мы находимся на том этапе, когда с использованием программного обеспечения в части создания 3D-модели мы подготовили проект, который находится на завершающем этапе. Скоро мы его передадим в экспертизу, – рассказалазаместитель генерального директора по экономике ОАО «Гомельский Домостроительный комбинат» Татьяна Константинова. – Так как мы являемся застройщиком, перед нами стоит задача реализации не только на стадии проекта. Мы придумываем, как организовать или объединить в общей среде данных все этапы, которые можем осуществлять на предприятии: заказчик, функции проектной мастерской, производства и строительства дома. Нужно посмотреть, как лучше передать результаты труда эксплуатирующей организации.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

Необходимо определить «правила игры» для внедрения BIM-технологии

Также заместитель Министра архитектуры и строительства подчеркнул, что эффективное развитие строительной отрасли зависит, в первую очередь, от BIM.

Почему BIM-технологии важны для нас? У нас есть ряд успешных предприятий хорошие подрядные организации, на которых отдельные части уже присутствуют. Сегодня мы достигли того уровня, когда проектные институты обладают определенной нормативной базой и определенными ресурсами. Да, 3D-моделирование можно внедрить как один из этапов уменьшения недостатков, но оно уже не даст того эффекта, который позволит ускорить строительный процесс, – пояснил Олег Швец. – Эффект – это BIM-технологии. Но это не значит разрушить все до основания и построить что-то новое. BIM-технологии – это реализация качественных управленческих решений: своевременность, качество, быстрота. Это то же самое, только изменить подход и стереотип решения задачи.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий
«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

Сегодня BIM-технологии воспринимаются как проектные решения и внедрения, но на самом деле мы рассматриваем этот вопрос значительно глубже – на перспективу. Это будет процесс, который начинает работать от задумки, внедрения в проектирование, строительства, ввода объекта в эксплуатацию, последующей эксплуатации и утилизации объекта. Это целый классический жизненный цикл товара и на каждом его стадии должна быть внедрена BIM-технология.

К концу 2019 года будет разработана цифровая платформа, на которой будет базироваться BIM. Это так называемый Госстройпортал. По словам директора Республиканского унитарного предприятия «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве Республики Беларусь» Геннадия Пурса, правительство выделило средства на научно-исследовательскую работу в этом направлении, и уже в декабре 2019 года планируется появление первой версии Госстройпортала. Здесь любой участник строительного процесса сможет получать тот или иной информационный объем без необходимости длительного поиска – все будет сконцентрировано на одном портале.

Также планируется подготовить всю необходимую нормативную документацию, чтобы запустить первый пилотный проект, использующий часть BIM-технологии.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

– Предполагается, что мы создадим базу, определим правила игры и откатаем все процессы. На это уйдет не день, не два и не год. Наверное, 2022 год – это оптимистично. Тогда будут определены правила игры: какие организации и в каком виде должны внедрять BIM-технологии.

Есть организации, которые уже используют BIM-технологии: в промышленности, проектировании и строительстве. Эффект огромный, потому что идет использование двух ресурсов: человеческого и второе – это время, которое в окончательном процессе стоит очень дорого. Экономия одного и второго дает результат, – уверен Олег Швец.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

«Сейчас стоимость строительства определить сложно, но в дальнейшем возможно снижение до 20%»

При этом приведет ли внедрение BIM-технологий к уменьшению стоимости строительства, неизвестно. Однако заместитель министра архитектуры и строительства считает, что внедрение таких технологий определенно будет иметь положительный эффект.

– Можно по-разному уменьшать стоимость строительства: это внедрение новых технологий, применение материалов, применение каких-то разработок в проектировании. Но сегодня мы пришли к тому, что человек больше определенного уровня – например, 10 кв.м. плитки в день – он не положит. Материалы, которые сегодня доступны, они сегодня уже отработаны. Чтобы сейчас в конечном итоге уменьшить стоимость строительства, необходим другой подход. То, что есть, нужно мобилизовать. И уже решение управленческих задач, их скорость и внедрение, согласование в конечном итоге ведет к ускорению строительства. Если посмотреть в конечном итоге по инвестиционному циклу, то объект окупается быстрее и меньше расходов на его реализацию и окупаемость. Это дает положительный эффект, что и продемонстрировано всеми странами, которые имеют BIM-технологии сегодня.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

– Есть у нас паритет стоимости квадратного метра и средней заработной платы. И мы постоянно отслеживаем этот паритет на соответствие. Думаю, что стоимость квадратного метра и заработная плата будет соответствовать "единице". А снижения или увеличения не будет, – пояснил Геннадий Пурс.

В свою очередь, заместитель генерального директора по экономике ОАО «Гомельский Домостроительный комбинат» Татьяна Константинова также говорит о возможном снижении себестоимости строительства. Однако, по ее мнению, не стоит говорить об этом сразу.

– Мы в итоге будем иметь более качественный продукт. Это будет выгодно и для строителей, потому что уже на стадии проекта можно выявить те ошибки, которые сейчас мы видим только после выхода проектно-сметной документации, – разъяснилаТатьяна Константинова. – Сейчас стоимость строительства определить сложно. В классической литературе пишут, что удорожание на первом этапе всегда будет. Новое программное обеспечение и обучение стоит денег. Все это сказывается на стоимости проектирования. В дальнейшем в литературе пишут, что это [внедрение BIM-технологии – прим. авт] приведет к снижению стоимости строительства до 20%.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий
«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

– Я считаю, что у нас ценообразование на высоте, но вместе с тем наступило время совершенствования этого ценообразования, – высказал свою точку зрения председатель Союза строителей Николай Шеремет. – В сметной стоимости у нас закладывается, по разным оценкам, 2% плановых накоплений. В целом по другим объектам – от 2% до 9%. Вы представляете, как сегодня можно, работая даже с 9%, обновляться, поставлять новую технику и так далее. Допустим, кто ограничивает тракторный завод установить плановые накопления в 25-30%? Другое дело, как рынок возьмет.

Я думаю, что при разработке проекта Кодекса градостроительной деятельности нужно заложить концепцию ценообразования, чтобы наши строительные организации работали устойчиво.

«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий
 
Теги: Минск
 
 
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Экспертов из 12 стран собрала VI Международная научно-практическая конференция "BIM-технологии и их внедрение. Ценообразование в строительстве". Сегодня и завтра...
 
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