«Чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход». Министерство о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий

На конференции, помимо прочего, обсуждают вопросы снижения издержек в строительстве и формировании правильного ценообразования в отрасли. Также специалисты решат вопросы технического регулирования, совершенствования процедур органов Госстройнадзора. Будет представлен опыт Беларуси, России, Казахстана, Украины, Литвы, Германии, Турции, Молдовы, Таджикистана, Армении.

Первый пилотный проект в Беларуси планируется запустить уже в декабре 2019 года

BIM-технологии – современные технологии, которые активно используются в международной практике. За рубежом использование строительными компаниями технологии BIM является для банков основанием для кредитования проекта. В таком случае банк может выделять средства четко под определенный этап строительства, контролируя финансирование в каждом отдельном процессе. Прозрачность такой системы позволяет правильно оценить перспективы и затраты строительства, очертить сроки реализации проекта и стоимость каждого процесса.

В Беларуси с принятием директивы №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» приняты основные направления работы, которые планируется развивать в ближайшие годы. Уже в декабре 2019 года будет сделана цифровая платформа для BIM-технологии. Тогда же появится и первый пилотный проект, в котором будет использована BIM в полном объеме.

Речь идет о строительстве жилого дома, где заказчиком и подрядчиком выступает Гомельский ДСК.

– Пилотный проект предполагает цикл от 3D-проектирования, где можно посмотреть квартиру со всеми инженерными сетями и коммуникациями, а дальше будет видно в режиме реального времени, как возводится объект, какие есть отклонения по проекту, как дальше он планируется по срокам, по объемам. Это интересно, – подытожил заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Олег Швец. – Сегодня этот проект был бы неполным, потому что в принципе основная задача – внедрение BIM. Не отдельных его частей, а на каждом жизненном цикле товара/продукции, которую проходит он от момента задумки, реализации его проектирования, ввода объекта в эксплуатацию до утилизации объекта. Это все BIM, жизненный цикл и конечная цель нашего проекта.