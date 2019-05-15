Эксперты прогнозируют потерю доверия к российской нефти

Международное энергетическое агентство не исключает, что скандал с поступлением в нефтепровод «Дружба» грязной российской нефти может значительно подорвать авторитет российских компаний.

В майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится о том, что главным последствием поставок грязной нефти в Европу через Беларусь для России станет потеря авторитета и доверия покупателей. Аналитики не исключают, что покупатели будут искать новых поставщиков во избежание повторения инцидентов такого рода.

«Главным последствием этого инцидента, по всей видимости, станет потеря доверия к качеству нефтяных поставок и поиск альтернативных поставщиков сырья. Последнее может усилить давление на цены на тяжелые и средние сорта нефти», — говорится в документе. Там также прогнозируется сокращение объемов переработки нефти во втором квартале в Германии, Польше, Беларуси.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторонаэкспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала , что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ. Беларусь оценилав сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть», что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир ПутинАлександру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будетФСБ.