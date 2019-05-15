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Эксперты прогнозируют потерю доверия к российской нефти
15.05.2019 16:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Международное энергетическое агентство не исключает, что скандал с поступлением в нефтепровод «Дружба» грязной российской нефти может значительно подорвать авторитет российских компаний.
В майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) говорится о том, что главным последствием поставок грязной нефти в Европу через Беларусь для России станет потеря авторитета и доверия покупателей. Аналитики не исключают, что покупатели будут искать новых поставщиков во избежание повторения инцидентов такого рода.
«Главным последствием этого инцидента, по всей видимости, станет потеря доверия к качеству нефтяных поставок и поиск альтернативных поставщиков сырья. Последнее может усилить давление на цены на тяжелые и средние сорта нефти», — говорится в документе. Там также прогнозируется сокращение объемов переработки нефти во втором квартале в Германии, Польше, Беларуси.
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Международное энергетическое агентство не исключает, что скандал с поступлением в нефтепровод «Дружба» грязной российской нефти может значительно подорвать...
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