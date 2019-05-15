Евразийский банк выделит «Беларуськалию» кредит на 100 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит «Беларуськалию» кредит в размере до 100 млн долларов. Ресурсы необходимы для финансирования оборотного капитала и инвестиционной программы калийного комбината, говорится в сообщении ЕАБР.

Подписание кредитного договора состоялось 15 мая в Минске в присутствии премьер-министра Беларуси Сергея Румаса

В настоящее время «Беларуськалий» реализует самый масштабный в своей истории проект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината. Проект способствует увеличению мощности по выпуску калийных удобрений. Кроме того, проект обладает значительными социально-экономическими эффектами для Беларуси. Только в 2019 году предусматривается создание более 500 рабочих мест.

Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый подчеркнул, что соглашение было структурировано в кратчайшие сроки в форме беззалогового кредита на комфортных для заемщика условиях.

Евразийский банк развития (ЕАБР) был создан Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.