Макей и Лавров по телефону обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества

Источник материала: Tut.by

Сегодня главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров созвонились и обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«15 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем», — сказано в сообщении МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и межмидовского взаимодействия.