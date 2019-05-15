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Макей и Лавров по телефону обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества
15.05.2019 22:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров созвонились и обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран.
«15 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем», —
В ведомстве уточнили, что стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и межмидовского взаимодействия.
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Сегодня главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров созвонились и обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран.
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