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Белстат рассказал об уровне доходов населения

15.05.2019 18:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет рассказал об уровне доходов населения Беларуси в первом квартале этого года.

Согласно официально статистике, реальные располагаемые денежные доходы населения (то есть денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) Беларуси в первом квартале 2019 года составили 107,3% к уровню первого квартала 2018 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

Напомним, что согласно данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года средняя по стране зарплата вновь превысила психологический рубеж в 1000 рублей. При этом разбежка между самой низкой официальной зарплатой и самой высокой составляет почти десять раз. Самую высокую по стране зарплату получают IT-специалисты: в марте заработок в сфере информационных технологий составил 5 274,2 рубля. При этом самая маленькая зарплата по стране почти в 9,5 раз меньше самой высокой. Таковая в марте была у парикмахеров и работников салонов красоты - 556,2 рубля.

По данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2019 года составила 1 544,5 рубля  (на 162,4 рубля, или на 11,7%, больше, чем в феврале 2019 года). Реальная зарплата с учетом инфляции в марта 2018 года по март 2019 года выросла на 5,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный статистический комитет рассказал об уровне доходов населения Беларуси в первом квартале этого года.
 
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