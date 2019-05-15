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Белстат рассказал об уровне доходов населения
15.05.2019 18:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет рассказал об уровне доходов населения Беларуси в первом квартале этого года.
Согласно официально статистике, реальные располагаемые денежные доходы населения (то есть денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) Беларуси в первом квартале 2019 года составили 107,3% к уровню первого квартала 2018 года.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
Напомним, что согласно данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года
По данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2019 года
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Национальный статистический комитет рассказал об уровне доходов населения Беларуси в первом квартале этого года.
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