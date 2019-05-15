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Представительство Швейцарии в Беларуси повысится до статуса посольства
16.05.2019 00:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представительство Швейцарии в Беларуси повысится до статуса посольства. Как сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, такое решение было принято 15 мая на заседании Федерального совета.
«Решение обосновано постоянно развивающимися отношениями между Швейцарией и Беларусью, — говорится в сообщении. — Посольство в Минске официально откроет этим летом глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис».
В сообщении отмечается, что толчок к развитию белорусско-швейцарские отношения получили в 2016 году после того, как ЕС снял большую часть санкций с Беларуси. К этому шагу присоединилась и Швейцария.
«С тех пор Швейцария и Беларусь проводят все больше двусторонних встреч по политическим и экономическим вопросам, — подчеркивает пресс-служба. — Швейцария видит большие перспективы в экономическом потенциале Беларуси и в ее приверженности как посредника в поддержании стабильности в регионе».
Наряду с повышением статуса дипломатического представительства, МИД Швейцарии «усиливает свою вовлеченность в сферу прав человека в Беларуси».
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Решение обосновано постоянно развивающимися отношениями между Швейцарией и Беларусью.
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