Источник материала: Tut.by

Представительство Швейцарии в Беларуси повысится до статуса посольства. Как сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, такое решение было принято 15 мая на заседании Федерального совета.

«Решение обосновано постоянно развивающимися отношениями между Швейцарией и Беларусью, — говорится в сообщении. — Посольство в Минске официально откроет этим летом глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис».

В сообщении отмечается, что толчок к развитию белорусско-швейцарские отношения получили в 2016 году после того, как ЕС снял большую часть санкций с Беларуси. К этому шагу присоединилась и Швейцария.

«С тех пор Швейцария и Беларусь проводят все больше двусторонних встреч по политическим и экономическим вопросам, — подчеркивает пресс-служба. — Швейцария видит большие перспективы в экономическом потенциале Беларуси и в ее приверженности как посредника в поддержании стабильности в регионе».

Наряду с повышением статуса дипломатического представительства, МИД Швейцарии «усиливает свою вовлеченность в сферу прав человека в Беларуси».