С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию

Если верить сайту, то до окончания строительства осталось 380 дней 19 часов 56 минут и 13... 12... 11... секунд. Обратный отсчет ведется в режиме реального времени. Там же можно увидеть и фотографии хода строительства.

«Вы можете наблюдать за ходом строительства в реальном времени. Срок сдачи дома: 2020-05-31», - утверждает застройщик на сайте.