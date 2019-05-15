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С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию
16.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На
Если верить сайту, то до окончания строительства осталось 380 дней 19 часов 56 минут и 13... 12... 11... секунд. Обратный отсчет ведется в режиме реального времени. Там же можно увидеть и фотографии хода строительства.
«Вы можете наблюдать за ходом строительства в реальном времени. Срок сдачи дома: 2020-05-31», - утверждает застройщик на сайте.
На данный момент в доме "Сидней Люкс" в продаже имеются 48 квартир со свободной планировкой. Общая площадь квартир – от 45 кв.м. до 73 кв.м. Самая дешевая расположена во втором подъезде на 4 этаже. Общая площадь квартиры – 45,46 кв.м., ее стоимость – 140347 рублей (около $70 тысяч). При использовании рассрочки на 10 лет цена вырастет до 165 тысяч (около $82 тысяч).
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С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию
На сайте строительной компании Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом в режиме реального времени. Он скажет с точностью до секунды, когда будет завершено...
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