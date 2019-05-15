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С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию

16.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте строительной компании DanaHoldingsопубликован таймер с обратным отсчетом в режиме реального времени. Он скажет с точностью до секунды, когда будет завершено строительство одного из домов «Минск Мир» – «Сидней Люкс».

С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию
Источник фото: bir.by

Если верить сайту, то до окончания строительства осталось 380 дней 19 часов 56 минут и 13... 12... 11... секунд. Обратный отсчет ведется в режиме реального времени. Там же можно увидеть и фотографии хода строительства.

«Вы можете наблюдать за ходом строительства в реальном времени. Срок сдачи дома: 2020-05-31», - утверждает застройщик на сайте.

С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию

На данный момент в доме "Сидней Люкс" в продаже имеются 48 квартир со свободной планировкой. Общая площадь квартир – от 45 кв.м. до 73 кв.м. Самая дешевая расположена во втором подъезде на 4 этаже. Общая площадь квартиры – 45,46 кв.м., ее стоимость – 140347 рублей (около $70 тысяч). При использовании рассрочки на 10 лет цена вырастет до 165 тысяч (около $82 тысяч).

С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию

Самая дорогая квартира расположена также во втором подъезде, но на 2 этаже. Общая площадь апартаментов – 75,3 кв.м., их стоимость – 216215 рублей (около $108 тысяч). При использовании рассрочки на 10 лет цена вырастет до 254371 рублей (около $127 тысяч).

С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию
С точностью до секунды. На сайте Dana Holdings опубликован таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию
 
Теги: Минск
 
 
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