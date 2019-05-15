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"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
16.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2012-2014 годах Минстройархитектуры совместно с ведущими институтами стройиндустрии — ОАО «НИИ Стройэкономика» и ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» — разработана Комплексная стратегия внешнеэкономической деятельности предприятий строительной отрасли Беларуси.
С этого времени белорусские строительные компании стали налаживать партнерские отношения и выходить со своими предложениями на зарубежные рынки. Калининградская, Ленинградская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калужская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург, московский регион — все они входят в число традиционно ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси.
«Белорусский квартал» – наш уникальный бренд в России
В 2012 году были заключены договоренности с российскими партнерами по строительству «Белорусского квартала» в Смоленске. Поскольку сначала основным подрядчиком объекта был Витебский ДСК, то он назывался «Витебский квартал». Однако впоследствии в роли подрядчика выступил Гомельский ДСК, который построил в квартале два жилых дома.
— В 2013 году строительство квартала было заморожено. Вмешался мировой финансовый и экономический кризис. Российские банки перестали выдавать жилищные кредиты. У людей не было возможностей приобретать квартиры сугубо за свой счет, и мы были вынуждены приостанавливать реализацию проекта. Сегодня изыскиваются возможности и ведется поиск инвестора, для того чтобы реанимировать проект. В этом заинтересован и губернатор Смоленской области, и мы, — говорит Алексей Шило.
В Калуге построили самый современный район
Специалист рассказывает, что в последние годы Беларусь активно развивает сотрудничество с Калужской областью. Первый белорусский квартал «Малиновка» был заложен еще в 2013 году. В реализации проекта участвовали ОАО «Гродножилстрой» и ОАО «МАПИД».
Жилой квартал состоит из трех 19-ти этажных и двух 9-этажных жилых домов и рассчитан на 700 квартир. Кроме жилья здесь построена вся необходимая для комфортной жизни людей инфраструктура — магазины, детсад, школа. Обустроены спортивная и детская площадки, парк с пешеходными и велодорожками, пруд с мини-набережной. Сегодня это один из самых красивых и современных районов в Калуге.
В 2016 году сдан в эксплуатацию «Белорусский квартал» в г. Балабаново Калужской области. Строительство жилого комплекса вела белорусская компания «Фрилайт-Строй». Он включает три 10-этажных дома и рассчитан на 477 квартир.
Жилой комплекс имеет огороженную территорию, большие зоны отдыха, детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, систему видеонаблюдения в HD-качестве.
Силами белорусских строителей построено в Калуге и тренировочное футбольное поле.
В августе 2015 года заложен первый камень в честь начала строительства в Калуге мини-полиса «Веснушки». Проект реализуется в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». В реализации проекта участвуют Гомельский ДСК и Мозырский ДСК.
— По проекту до 2020 года в жилом районе должно быть построено 34 дома. Два из них уже возведены, шесть находятся на завершающей стадии строительства. Примечательно, что все дома еще не возведены, а уже полностью построена инженерная инфраструктура, а также детсад и школа. Если вместе с жильем строятся объекты социальной инфраструктуры, это моментально увеличивает инвестиционную привлекательность проекта и повышает стоимость квартир, — дополняет Алексей Шило. — «Веснушки» — это истинно белорусский бренд. Все объекты строятся нашими строителями и, что очень важно, из отечественных стройматериалов. В квартале строится не просто жилье, а создается комфортная жилая среда.
Заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности министерства отмечает, что возможность строить за рубежом жилые комплексы под ключ появилась после масштабной модернизации домостроительных комбинатов страны.
— Сегодня наши предприятия способны возводить дома любой этажности, с разным количеством квартир, возможностью выбора их площади и внутренней планировки. По качеству и комфортности проживания современные дома КПД ничем не уступают кирпичным и монолитно-каркасным, но стоят гораздо дешевле. Специалисты «Белгоспроекта» разработали универсальные проекты с учетом российских нормативов для комплексной застройки жилых районов с интересными силуэтными решениями, элементами благоустройства, которые выпускаются белорусской промышленностью стройматериалов, — уточняет Алексей Шило.
Белорусские предприятия не только строят жилье, но и сами его продают по рыночным ценам, сложившимся на местных российских рынках.
— Практика показала, что наши компании сами научились и умеют продвигать на рынке Российской Федерации свой продукт. Они создали на местах свои структурные подразделения и напрямую работают с потребителями, — дополняет специалист.
Строят за свои деньги и качественно
При этом Алексей Шило отмечает, что большинство российских заказчиков при заключении контрактов выдвигают главное условие, чтобы работы выполнялись за счет собственных средств предприятий, в том числе белорусских. Оплата производится по факту выполнения работ и введения объектов в эксплуатацию.
С учетом того, что у белорусских подрядных организаций не всегда хватает собственных оборотных средств, пришлось искать выход из сложившейся ситуации. Минстройархитектуры и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» нашли решение. Банк стал предоставлять предприятиям экспортные кредиты.
С привлечением кредитных ресурсов в Калуге реализован пилотный проект по строительству школы на 1000 мест. Заказчиком объекта выступило ООО «Белстройцентр-Калуга» (Российская Федерация), генподрядчиком — ОАО «Трест Белтрансстрой». 85% средств на реализацию проекта предоставил «Банк развития Республики Беларусь», оставшиеся 15 % составили заемные средства РУП «Белстройцентр».
— Радует то, что школа, построенная белорусами, стала лучшим образовательным учреждением, введенным в Российской Федерации в 2018 году. За нее удалось выручить более 600 миллионов российских рублей. Все деньги от российского партнера уже поступили на счета Банка развития и Белстройцентра, — говорит заместитель начальника управления.
В настоящее время в Калуге завершается строительство еще одной школы на 1000 мест. По решению губернатора этой области в мае будет выделен участок для строительства третьей школы.
С участием белорусских специалистов построена и гимназия в Пскове.
"Мы хотим не только строить, но и быть инвесторами"
Алексей Шило рассказывает, что Министерство архитектуры и строительства намерено и дальше развивать внешнеэкономическую деятельность. Однако упор будет делаться не просто на выполнении отечественными предприятиями субподрядных работ.
— Позиция министерства — развивать инжиниринговые услуги и использовать их как основу для продвижения экспорта. Мы намерены выходить на зарубежные рынки и быть там генподрядчиками и инвесторами. У нас есть финансовое обеспечение выполнения контрактов. Работая на субподряде, организация зарабатывает минимальные деньги. Выступая в роли генподрядчика, есть возможность заработать большие деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению, — делится планами министерства Алексей Шило.
Специалист рассказывает, что в 2016 году под эгидой министерства создан холдинг «Белстройцентр», куда вошли 19 крупных предприятий республиканского значения. Холдинг открыл свое представительство (филиал) в Венгрии, где белорусские организации планируют развивать панельное домостроение из отечественных железобетонных конструкций.
— Сейчас идет активная проработка площадок в Будапеште. Наши предприятия готовы конкурировать и предлагать на рынок Венгрии продукцию, которая прошла сертификацию. Мы готовы строить там и жилье, — говорит специалист.
Продолжается сотрудничество с Венесуэлой.
— Конечно, не с той динамикой, которая была раньше. Но мы надеемся, что политическая и экономическая обстановка в этой стране нормализуется, и мы продолжим там реализацию своих проектов, — уточняет Алексей Шило.
РУП «Белстройцентр» активно ищет нишу для сотрудничества в Африке. Есть поручение президента развивать это направление с Суданом, Зимбабве. В частности, в Зимбабве планируется заключить соглашение о создании совместного строительного предприятия для реализации проектов на территории этой страны.
Возникают ли риски неплатежей?
Белорусским предприятиям не всегда своевременно возвращаются деньги от партнеров за выполненные работы и оказанные услуги. Об этом
— Чтобы уйти от возможных рисков неплатежей между белорусскими компаниями и зарубежными партнерами, наши предприятия приняли решение самостоятельно реализовывать проекты и выступать в качестве инвесторов. То есть мы вкладываем свои средства и самостоятельно строим объекты. Взамен получаем гарантированные обязательства от руководства областей, что у них есть средства рассчитаться с нами и что федеральный бюджет поддерживает проекты, — говорит Алексей Шило.
Он акцентирует внимание на том, что вопросы финансовых потоков относятся к компетенции самих предприятий.
— Это текущая деятельность субъектов хозяйствования, которая зависит от множества факторов. Бывает, что попадаются неблагонадежные партнеры, случаются кассовые разрывы. Это очень многогранная сфера. Проблемы могут возникать везде, есть они и в нашей стране во взаимоотношениях между строительными организациями. Но это хозяйственная деятельность, и если она выходит за рамки закона, тогда включаются юридические процедуры, и иски рассматриваются в судах, — комментирует заместитель начальника управления.
Если у предприятий возникают временные сложности и они нуждаются в помощи, министерство оказывает им содействие в разрешении конфликтных ситуаций, используя административный ресурс путем обращения в соответствующие структуры через администрации городов, белорусское посольство.
Фото предоставлены Министерством архитектуры и строительства.
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"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
Основным рынком для белорусского стройкомплекса была и остается Российская Федерация. Однако, кроме своей ближайшей соседки, белорусские предприятия осваивают и...
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