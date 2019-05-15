"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

В августе 2015 года заложен первый камень в честь начала строительства в Калуге мини-полиса «Веснушки». Проект реализуется в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». В реализации проекта участвуют Гомельский ДСК и Мозырский ДСК.

— По проекту до 2020 года в жилом районе должно быть построено 34 дома. Два из них уже возведены, шесть находятся на завершающей стадии строительства. Примечательно, что все дома еще не возведены, а уже полностью построена инженерная инфраструктура, а также детсад и школа. Если вместе с жильем строятся объекты социальной инфраструктуры, это моментально увеличивает инвестиционную привлекательность проекта и повышает стоимость квартир, — дополняет Алексей Шило. — «Веснушки» — это истинно белорусский бренд. Все объекты строятся нашими строителями и, что очень важно, из отечественных стройматериалов. В квартале строится не просто жилье, а создается комфортная жилая среда.

Заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности министерства отмечает, что возможность строить за рубежом жилые комплексы под ключ появилась после масштабной модернизации домостроительных комбинатов страны.

— Сегодня наши предприятия способны возводить дома любой этажности, с разным количеством квартир, возможностью выбора их площади и внутренней планировки. По качеству и комфортности проживания современные дома КПД ничем не уступают кирпичным и монолитно-каркасным, но стоят гораздо дешевле. Специалисты «Белгоспроекта» разработали универсальные проекты с учетом российских нормативов для комплексной застройки жилых районов с интересными силуэтными решениями, элементами благоустройства, которые выпускаются белорусской промышленностью стройматериалов, — уточняет Алексей Шило.

Белорусские предприятия не только строят жилье, но и сами его продают по рыночным ценам, сложившимся на местных российских рынках.

— Практика показала, что наши компании сами научились и умеют продвигать на рынке Российской Федерации свой продукт. Они создали на местах свои структурные подразделения и напрямую работают с потребителями, — дополняет специалист.

Строят за свои деньги и качественно

При этом Алексей Шило отмечает, что большинство российских заказчиков при заключении контрактов выдвигают главное условие, чтобы работы выполнялись за счет собственных средств предприятий, в том числе белорусских. Оплата производится по факту выполнения работ и введения объектов в эксплуатацию.

С учетом того, что у белорусских подрядных организаций не всегда хватает собственных оборотных средств, пришлось искать выход из сложившейся ситуации. Минстройархитектуры и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» нашли решение. Банк стал предоставлять предприятиям экспортные кредиты.

С привлечением кредитных ресурсов в Калуге реализован пилотный проект по строительству школы на 1000 мест. Заказчиком объекта выступило ООО «Белстройцентр-Калуга» (Российская Федерация), генподрядчиком — ОАО «Трест Белтрансстрой». 85% средств на реализацию проекта предоставил «Банк развития Республики Беларусь», оставшиеся 15 % составили заемные средства РУП «Белстройцентр».

— Радует то, что школа, построенная белорусами, стала лучшим образовательным учреждением, введенным в Российской Федерации в 2018 году. За нее удалось выручить более 600 миллионов российских рублей. Все деньги от российского партнера уже поступили на счета Банка развития и Белстройцентра, — говорит заместитель начальника управления.

В настоящее время в Калуге завершается строительство еще одной школы на 1000 мест. По решению губернатора этой области в мае будет выделен участок для строительства третьей школы.

С участием белорусских специалистов построена и гимназия в Пскове.