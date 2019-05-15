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"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

16.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
Белорусский квартал, г. Обнинск

О том, как развивается внешнеэкономическая деятельность организаций строительного комплекса Беларуси, мы поговорили с заместителем начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Алексеем Шило.

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

В 2012-2014 годах Минстройархитектуры совместно с ведущими институтами стройиндустрии — ОАО «НИИ Стройэкономика» и ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» — разработана Комплексная стратегия внешнеэкономической деятельности предприятий строительной отрасли Беларуси.

С этого времени белорусские строительные компании стали налаживать партнерские отношения и выходить со своими предложениями на зарубежные рынки. Калининградская, Ленинградская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калужская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург, московский регион — все они входят в число традиционно ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси.

«Белорусский квартал» – наш уникальный бренд в России

В 2012 году были заключены договоренности с российскими партнерами по строительству «Белорусского квартала» в Смоленске. Поскольку сначала основным подрядчиком объекта был Витебский ДСК, то он назывался «Витебский квартал». Однако впоследствии в роли подрядчика выступил Гомельский ДСК, который построил в квартале два жилых дома.

В 2013 году строительство квартала было заморожено. Вмешался мировой финансовый и экономический кризис. Российские банки перестали выдавать жилищные кредиты. У людей не было возможностей приобретать квартиры сугубо за свой счет, и мы были вынуждены приостанавливать реализацию проекта. Сегодня изыскиваются возможности и ведется поиск инвестора, для того чтобы реанимировать проект. В этом заинтересован и губернатор Смоленской области, и мы, — говорит Алексей Шило.

В Калуге построили самый современный район

Специалист рассказывает, что в последние годы Беларусь активно развивает сотрудничество с Калужской областью. Первый белорусский квартал «Малиновка» был заложен еще в 2013 году. В реализации проекта участвовали ОАО «Гродножилстрой» и ОАО «МАПИД».

Жилой квартал состоит из трех 19-ти этажных и двух 9-этажных жилых домов и рассчитан на 700 квартир. Кроме жилья здесь построена вся необходимая для комфортной жизни людей инфраструктура — магазины, детсад, школа. Обустроены спортивная и детская площадки, парк с пешеходными и велодорожками, пруд с мини-набережной. Сегодня это один из самых красивых и современных районов в Калуге.

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

В 2016 году сдан в эксплуатацию «Белорусский квартал» в г. Балабаново Калужской области. Строительство жилого комплекса вела белорусская компания «Фрилайт-Строй». Он включает три 10-этажных дома и рассчитан на 477 квартир.

Жилой комплекс имеет огороженную территорию, большие зоны отдыха, детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, систему видеонаблюдения в HD-качестве.

Силами белорусских строителей построено в Калуге и тренировочное футбольное поле.

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

Появился «Белорусский квартал» и в российском городе Обнинске в жилом районе Заовражье. При строительстве жилых домов использованы натуральные материалы, оборудована система контроля доступа, организована круглосуточная охрана.

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

Квартиры имеют удобные индивидуальные планировки. Покупателям предложена отделка на любой вкус. На территории комплекса имеется уникальный дендропарк, что выделяет его на фоне других жилых кварталов. 

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

В августе 2015 года заложен первый камень в честь начала строительства в Калуге мини-полиса «Веснушки». Проект реализуется в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». В реализации проекта участвуют Гомельский ДСК и Мозырский ДСК.

По проекту до 2020 года в жилом районе должно быть построено 34 дома. Два из них уже возведены, шесть находятся на завершающей стадии строительства. Примечательно, что все дома еще не возведены, а уже полностью построена  инженерная инфраструктура, а также детсад и школа. Если вместе с жильем строятся объекты социальной инфраструктуры, это моментально увеличивает инвестиционную привлекательность проекта и повышает стоимость квартир, — дополняет Алексей Шило. — «Веснушки» — это истинно белорусский бренд. Все объекты строятся нашими строителями и, что очень важно, из отечественных стройматериалов. В квартале строится не просто жилье, а создается комфортная жилая среда.

Заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности министерства отмечает, что возможность строить за рубежом жилые комплексы под ключ появилась после масштабной модернизации домостроительных комбинатов страны.

Сегодня наши предприятия способны возводить дома любой этажности, с разным количеством квартир, возможностью выбора их площади и внутренней планировки. По качеству и комфортности проживания современные дома КПД ничем не уступают кирпичным и монолитно-каркасным, но стоят гораздо дешевле. Специалисты «Белгоспроекта» разработали универсальные проекты с учетом российских нормативов для комплексной застройки жилых районов с интересными силуэтными решениями, элементами благоустройства, которые выпускаются белорусской промышленностью стройматериалов, — уточняет Алексей Шило.

Белорусские предприятия не только строят жилье, но и сами его продают по рыночным ценам, сложившимся на местных российских рынках.

Практика показала, что наши компании сами научились и умеют продвигать на рынке Российской Федерации свой продукт. Они создали на местах свои структурные подразделения и напрямую работают с потребителями, — дополняет специалист.

Строят за свои деньги и качественно

При этом Алексей Шило отмечает, что большинство российских заказчиков при заключении контрактов выдвигают главное условие, чтобы работы выполнялись за счет собственных средств предприятий, в том числе белорусских. Оплата производится по факту выполнения работ и введения объектов в эксплуатацию.

С учетом того, что у белорусских подрядных организаций не всегда хватает собственных оборотных средств, пришлось искать выход из сложившейся ситуации. Минстройархитектуры и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» нашли решение. Банк стал предоставлять предприятиям экспортные кредиты.

С привлечением кредитных ресурсов в Калуге реализован пилотный проект по строительству школы на 1000 мест. Заказчиком объекта выступило ООО «Белстройцентр-Калуга» (Российская Федерация), генподрядчиком — ОАО «Трест Белтрансстрой». 85% средств на реализацию проекта предоставил «Банк развития Республики Беларусь», оставшиеся 15 % составили заемные средства РУП «Белстройцентр».

Радует то, что школа, построенная белорусами, стала лучшим образовательным учреждением, введенным в Российской Федерации в 2018 году. За нее удалось выручить более 600 миллионов российских рублей. Все деньги от российского партнера уже поступили на счета Банка развития и Белстройцентра, — говорит заместитель начальника управления.

В настоящее время в Калуге завершается строительство еще одной школы на 1000 мест. По решению губернатора этой области в мае будет выделен участок для строительства третьей школы.

С участием белорусских специалистов построена и гимназия в Пскове.

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

В апреле 2019 года состоялся рабочий визит белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком в Псков, где вместе с российской стороной обсуждены дальнейшие планы на совместное сотрудничество.

"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом
"Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки". Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

"Мы хотим не только строить, но и быть инвесторами"

Алексей Шило рассказывает, что Министерство архитектуры и строительства намерено и дальше развивать внешнеэкономическую деятельность. Однако упор будет делаться не просто на выполнении отечественными предприятиями субподрядных работ.

Позиция министерства — развивать инжиниринговые услуги и использовать их как основу для продвижения экспорта. Мы намерены выходить на зарубежные рынки и быть там генподрядчиками и инвесторами. У нас есть финансовое обеспечение выполнения контрактов. Работая на субподряде, организация зарабатывает минимальные деньги. Выступая в роли генподрядчика, есть возможность заработать большие деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению, — делится планами министерства Алексей Шило.

Специалист рассказывает, что в 2016 году под эгидой министерства создан холдинг «Белстройцентр», куда вошли 19 крупных предприятий республиканского значения. Холдинг открыл свое представительство (филиал) в Венгрии, где белорусские организации планируют развивать панельное домостроение из отечественных железобетонных конструкций.

Сейчас идет активная проработка площадок в Будапеште. Наши предприятия готовы конкурировать и предлагать на рынок Венгрии продукцию, которая прошла сертификацию. Мы готовы строить там и жилье, — говорит специалист. 

Продолжается сотрудничество с Венесуэлой.

Конечно, не с той динамикой, которая была раньше. Но мы надеемся, что политическая и экономическая обстановка в этой стране нормализуется, и мы продолжим там реализацию своих проектов, — уточняет Алексей Шило.

РУП «Белстройцентр» активно ищет нишу для сотрудничества в Африке. Есть поручение президента развивать это направление с Суданом, Зимбабве. В частности, в Зимбабве планируется заключить соглашение о создании совместного строительного предприятия для реализации проектов на территории этой страны.

Возникают ли риски неплатежей?

Белорусским предприятиям не всегда своевременно возвращаются деньги от партнеров за выполненные работы и оказанные услуги. Об этом говорил на Республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси в ноябре 2018 года и Александр Лукашенко.

Чтобы уйти от возможных рисков неплатежей между белорусскими компаниями и зарубежными партнерами, наши предприятия приняли решение самостоятельно реализовывать проекты и выступать в качестве инвесторов. То есть мы вкладываем свои средства и самостоятельно строим объекты. Взамен получаем гарантированные обязательства от руководства областей, что у них есть средства рассчитаться с нами и что федеральный бюджет поддерживает проекты, — говорит Алексей Шило.

Он акцентирует внимание на том, что вопросы финансовых потоков относятся к компетенции самих предприятий.

—  Это текущая деятельность субъектов хозяйствования, которая зависит от множества факторов. Бывает, что попадаются неблагонадежные партнеры, случаются кассовые разрывы. Это очень многогранная сфера. Проблемы могут возникать везде, есть они и в нашей стране во взаимоотношениях между строительными организациями. Но это хозяйственная деятельность, и если она выходит за рамки закона, тогда включаются юридические процедуры, и иски рассматриваются в судах, — комментирует заместитель начальника управления.

Если у предприятий возникают временные сложности и они нуждаются в помощи, министерство оказывает им содействие в разрешении конфликтных ситуаций, используя административный ресурс путем обращения в соответствующие структуры через администрации городов, белорусское посольство.

Фото предоставлены Министерством архитектуры и строительства.

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Теги: Минск
 
 
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