Кадровый четверг. Лукашенко назначил новых директоров крупных предприятий, ректоров и глав районов

Источник материала: Tut.by

16 мая Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси, новые назначения также озвучили в выпуске новостей на телеканала «Беларусь — 1» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Татьяны Лугиной председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности («Беллегпрома»).

Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» возглавит Алексей Кушнаренко. До настоящего времени он руководил производственным республиканским унитарным предприятием «Могилевоблгаз».

Пост генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — займет Валерий Иванкович, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга".

На должность генерального директора республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» согласован Александр Довгало. Ранее он работал начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аппарата Совета Министров.

Генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» станет Григорий Иваньков, ранее возглавлявший производственное унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ».

Главы районов и члены исполкомов

На должность председателя Жабинковского райисполкома согласован Виталий Кулак. Он ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Юрий Бисун, который до настоящего времени руководил Ивановским райисполкомом, займет пост председателя Пружанского райисполкома.

Ивановский райисполком возглавит Анатолий Ткачук, который является депутатом Палаты представителей Национального собрания.

Кроме того президент назначил начальника УВД по Витебской области Михаила Гриба членом Витебского облисполкома, Кирилла Шика — членом Минского облисполкома, а начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова — членом Минского горисполкома.

Новые ректоры

Новые ректоры появятся в двух вузах страны. Ректором учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» станет Вячеслав Шутилин.

Ректором «Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академий» — Виталий Великанов.

Другие назначения

На пост первого заместителя министра архитектуры и строительства согласован Игорь Костюков. До этого он работал в министерстве в должности начальника главного управления строительства.

Алексей Ананич согласован на должность заместителя министра архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал в должности заместителя директора по экономике проектного коммунального унитарного предприятия «Минскпроект».

Заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, который до этого работал в должности главного ученого секретаря Национальной академии наук. В свою очередь этот пост занял Андрей Иванец. Ранее он был заместителем директора по научной работе государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси».

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Вадима Маханько генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». До настоящего времени он занимал в этой организации должность заместителя генерального директора по научной работе.

Александр Лукашенко также назначил Игоря Фисенко Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству. Он также является послом Беларуси во Франции и по совместительству постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО.