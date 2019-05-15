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В трех районах Брестской области поменялись председатели

16.05.2019 12:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 мая Александр Лукашенко согласовал назначение новых председателей в трех райисполкомах Брестской области, сообщает пресс-служба президента.

Новыми руководителями обзавелись Ивановский, Жабинковский и Пружанский районы.

Пружанщину возглавил Юрий Бисун, который до этого занимал аналогичную должность в Ивановском районе. Его кресло в Иваново занял депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Ткачук. Анатолий Владимирович выдвигался по Ивацевичскому избирательному округу. В нижней палате Парламента он является зампредседателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

Новым главой Жабинковского района стал Виталий Кулик, который ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

 
 
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Новыми руководителями обзавелись Ивановский, Жабинковский и Пружанский районы.
 
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