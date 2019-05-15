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Ростехнадзор внепланово проверит семь юрлиц по делу о «грязной нефти» в «Дружбе»

16.05.2019 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ростехнадзор инициировал внеплановую проверку семи юридических лиц в связи с поставками загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.


Фото: Reuters

«Проверка пройдет в установленные сроки — до 30 дней. Проверяем семь юридических лиц», — сказал Виль.

При этом он не уточнил, о каких именно юридических лицах идет речь.

Напомним, по делу о загрязнении нефти, возбужденном СК РФ, были задержаны 4 человека: генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

Еще двое подозреваемых — Роман Трушев (основатель ГК «Петронефть», которая владела компанией «Самаратранснефть-терминал») и Роман Ружечко (бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминал») — находятся в розыске.

По версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых
совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

Накануне суд рассмотрел жалобы подозреваемых на арест и признал его законным. Фигуранты останутся под стражей до 29 июня. Во время заседания также стало известно, что замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин — написал явку с повинной.

 
 
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«Проверка пройдет в установленные сроки - до 30 дней. Проверяем семь юридических лиц», - сообщил представитель Ростехнадзора.
 
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