Лукашенко о выборах: Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически

Источник материала: Tut.by

Во время рассмотрения кадровых вопросов Александр Лукашенко ориентировал местные органы власти на «достойную организацию предстоящих в Беларуси электоральных процессов». Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Не забывайте — у нас два политических года (речь о предстоящих в 2019—2020 годах парламентских и президентских выборах. — Прим. редакции). Партии нет, которая бы, как раньше (во времена Советского Союза. — Прим. редакции), занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно. У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми, — подчеркнул Лукашенко. — Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически».

«Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы все было достойно, красиво и чтобы со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий», — добавил он.

Напомним, в ходе послания к народу и парламенту в апреле этого года, Александр Лукашенко заявил , что выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году, а парламентские выборы он предложил назначить в начале ноября 2019 года.

Позже Лидия Ермошина предложила 17 ноября как удобную дату для парламентских выборов.