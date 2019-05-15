В ОДКБ объявили, что белорус Станислав Зась возглавит организацию с 2020 года

Источник материала: Tut.by

Пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года займет представитель Беларуси — ныне госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сообщил журналистам в четверг в Минске в кулуарах выставки MILEX и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков, сообщает interfax.by .



Станислав Зась. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В принципе, 22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года, как это предусмотрено решением Совета коллективной безопасности.

Семериков отметил, что «с 1 января 2020 года очередь замещать должность генерального секретаря переходит к Республике Беларусь». Семериков пояснил, что «сегодня эту должность должен занимать представитель Армении, но в связи с форс-мажором, тем, что случилось (отставка представителя Армении Юрия Хачатурова — Интерфакс) окончательно решение о назначении генерального секретаря будет принято 22 мая».

Семериков напомнил, что от Беларуси внесена одна кандидатура (госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась — ИФ).

— Эта кандидатура прошла согласование. Многие президенты одобрили эту кандидатуру, подписаны соответствующие решения.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения в 2018 году досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.



Юрий Хачатуров. Фото: odkb-csto.org

Армения настаивала, чтобы ее представитель был генсеком ОДКБ до конца каденции Хачатурова, то есть до конца 2019 года. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил , что пост генсека ОДКБ — это «не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться».

В Ереване же в ответ напоминают , что в ОДКБ действует принцип консенсуса, и без согласия Армении, не получится назначить нового генсека.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.