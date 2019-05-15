|
В ОДКБ объявили, что белорус Станислав Зась возглавит организацию с 2020 года
16.05.2019 15:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года займет представитель Беларуси — ныне госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сообщил журналистам в четверг в Минске в кулуарах выставки MILEX и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков, сообщает
— В принципе, 22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года, как это предусмотрено решением Совета коллективной безопасности.
Семериков отметил, что «с 1 января 2020 года очередь замещать должность генерального секретаря переходит к Республике Беларусь». Семериков пояснил, что «сегодня эту должность должен занимать представитель Армении, но в связи с форс-мажором, тем, что случилось (отставка представителя Армении Юрия Хачатурова — Интерфакс) окончательно решение о назначении генерального секретаря будет принято 22 мая».
Семериков напомнил, что от Беларуси внесена одна кандидатура (госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась — ИФ).
— Эта кандидатура прошла согласование. Многие президенты одобрили эту кандидатуру, подписаны соответствующие решения.
Вакансия генсека
Армения настаивала, чтобы ее представитель был генсеком ОДКБ до конца каденции Хачатурова, то есть до конца 2019 года. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз
В Ереване же в ответ
ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение об этом будет принято 22 мая, заявил и.о. главы ОДКБ Валерий Семериков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)