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Первый замминистра связи Дмитрий Шедко подал в отставку

16.05.2019 15:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко подал заявление об отставке. Данную информацию он подтвердил TUT.BY.


Дмитрий Шедко. Фото: ВКонтакте / Дмитрий Шедко

«В данный момент нахожусь в отпуске. Несколько недель назад я обратился в правительство с просьбой об отставке. Надеюсь, сегодня будет получено согласие главы государства», — сказал Шедко.

Он развеял слухи о том, что покинул Беларусь и не намерен сюда возвращаться на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». «В дальнейшем я собираюсь работать и жить в Беларуси. Просто уже пять лет работаю в министерстве. Это очень многогранный и ценный опыт. А сейчас есть новые интересные предложения. Не до пенсии же работать на одном месте», — пояснил он.

Дмитрий Шедко родился в 1979 году в Минске. Окончил БГУИР и Академию управления при президенте. Работал в ЦК БПСМ, помощником генерального директора, ведущим специалистом ЗАО «ТКД Юниспектр», ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а затем и главредом журнала «Планета», который основал «Белтрансгаз». В 2011 году Шедко стал заместителем министра информации, а спустя несколько лет первым замминистра связи и информатизации.

В пресс-службе Минсвязи сказали, что Дмитрий Геннадьевич находится «вторую неделю в плановом отпуске».

 
Теги: Минск
 
 
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В дальнейшем я собираюсь работать и жить в Беларуси. Просто уже пять лет работаю в министерстве. Это очень многогранный и ценный опыт. А сейчас есть новые...
 
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