ЕАБР выделяет $100 млн Беларуськалию

Подписание кредитного соглашения на сумму 100 млн долларов подписано 15 мая в Минске представителями ЕАБР и ОАО «Беларуськалий».

Такая информация содержится в сообщении Евразийского банка развития.

Ресурсы выделяются для финансирования оборотного капитала и инвестиционной программы калийного комбината «Беларуськалий».

По словам премьер-министра Беларуси Сергей Румаса, в результате сотрудничества с ЕАБР реализовано 30 проектов на сумму 1 млрд долларов. В настоящее время работают 6 программ с участием банка.

ОАО «Беларуськалий» реализует самый масштабный в своей истории проект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината. Проект способствует увеличению мощности по выпуску калийных удобрений. Кроме того, проект обладает значительными социально-экономическими эффектами для Республики Беларусь. Только в 2019 году предусматривается создание более 500 рабочих мест.

«Беларуськалий» является одним из наших ключевых партнеров, с которым ЕАБР сотрудничает с 2011 года. Мы рады продолжению совместного сотрудничества. Проект реализуется в приоритетном для Банка секторе — химическая промышленность, согласно Стратегии на 2018–2022 годы», — отметил председатель Правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый подчеркнул, что соглашение было структурировано в кратчайшие сроки в форме беззалогового кредита на комфортных для заемщика условиях.

ЕАБР выделял Беларуси кредиты на условиях глубокого реформирования. В 2015 году председатель правления банка Дмитрий Панкин (на то время) сообщал, что выдача кредита Беларуси - самый трудный из проектов, находящихся на повестке дня ЕАБР.

В начале 2019 года сообщалось, что ЕАБР и ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) заявили о намерении выделить Беларуськалию кредит на пополнение оборотных средств на общую сумму $120 млн В том числе ЕАБР был готов предоставить $100 млн. Помимо кредита на пополнение оборотных средств, стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества на 2020-2021 гг по введению в строй новых рудников ОАО «Беларуськалий», модернизации существующих производств.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организациея, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.