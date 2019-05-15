Одна из главных украинских переговорщиков в Минском процессе уволилась

Источник материала: Tut.by

После почти пяти лет работы представителем Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу в Минске со своего поста уходит вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она написала заявление об увольнении сама, сообщает РБК-Украина .



Фото из фейсбука Ирины Геращенко

— Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде.

При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

— Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка.

У Геращенко были сложные отношения с официальным Минском. В 2016 году у нее были проблемы с попаданием на переговоры в Беларусь, потому что она оказалась в общей базе невъездных с подачи России. Позже МИД Беларуси заверил, что Геращенко может спокойно приезжать для участия в переговорах.

После этого украинский политик несколько раз критиковала белорусские власти за голосование в ООН вместе с Россией по украинским вопросам.

На президентских выборах в Украине Геращенко поддерживала Петра Порошенко. Команда ибранного президента Владимира Зеленского заявила о планах перезапустить «Минский процесс».

В трехсторонней контактной группе, которая работает в Минске с 2014 года, Украина, Россия и ОБСЕ ведут постоянные переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе с участием представителей сампровозглашенных ЛНР и ДНР.