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Одна из главных украинских переговорщиков в Минском процессе уволилась
16.05.2019 16:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После почти пяти лет работы представителем Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу в Минске со своего поста уходит вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она написала заявление об увольнении сама, сообщает
— Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде.
При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.
— Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка.
У Геращенко были сложные отношения с официальным Минском. В 2016 году у нее
После этого украинский политик несколько раз
На президентских выборах в Украине Геращенко поддерживала Петра Порошенко. Команда ибранного президента Владимира Зеленского заявила о планах перезапустить «Минский процесс».
В трехсторонней контактной группе, которая работает в Минске с 2014 года, Украина, Россия и ОБСЕ ведут постоянные переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе с участием представителей сампровозглашенных ЛНР и ДНР.
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Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, которая представляла свою страну в переговорах по гуманитарным вопросам в контактной группе в Минске,...
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