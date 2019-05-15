Кому доверили Минский автозавод?

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко одобрил нового генерального директора Минского автозавода. На смену Дмитрию Катериничу пришел Валерий Иванкович, до этого руководивший «Амкодором». Оказалось, это не чужой для МАЗа человек и имеющий любопытную биографию.



Фото: пресс-служба МАЗ

Почему поменяли руководителя?

Подконтрольный государству Минский автомобильный завод входит в число важнейших промышленных предприятий страны. Александр Лукашенко не раз повторял, что страна не может потерять таких гигантов промышленности как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. Однако руководство страны недовольно экономическими показателями работы Минского автозавода. «Большие возможности потенциально у МАЗа. И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие», — сказал Лукашенко. Он ориентировал Иванковича на принятие действенных мер для вывода завода из сложной ситуации, сообщает пресс-служба президента. «Если вы там справитесь с этой работой, я вам лично буду очень благодарен», — сказал Лукашенко и пообещал в скором времени лично посетить МАЗ.

Глава государства отметил, что назначение предыдущего руководителя — Дмитрия Катеринича — было ошибочным. «Наверное, мы в кадровом отношении допустили ошибку. И не столько это моя вина, сколько это у нас были деятели в правительстве, все надеялись, что нынешний руководитель (в тот момент министр промышленности Дмитрий Катеринич. — прим. TUT.BY) вытянет это предприятие», — сказал Лукашенко.

Кто такой Иванкович?

Валерий Иванкович родился в Новополоцке в 1971 году. После окончания Белорусского политехнического института вернулся на родину на «Полимир», где прошел путь от мастера до коммерческого директора. Потом работал генеральным директором госпредприятия «Белорусский нефтяной торговый дом», оттуда перешел в «БелавтоМАЗ», где работал пять лет сначала заместителем генерального директора по снабжению, а затем — по коммерческим, экономическим и финансовым вопросам. В 2015 году стал гендиректором холдинга «Амкодор».



Фото: пресс-служба "Амкодора"

В 2007 году был задержан председатель концерна «Белнефтехим» Александр Боровский. СМИ сообщали о том, что вопросы у силовиков возникли и к Иванковичу, который в тот момент был заместителем гендиректора «Полимира». А ранее работал вместе с Боровским на новополоцком предприятии. Однако дальнейшая судьба благополучно сложилась для Иванковича. Чего нельзя сказать о Боровском, которого 27 марта 2008 года приговорили к пяти годам лишения свободы.

Впрочем, спустя год Боровский вышел на свободу и возглавил Минский автозавод. Вскоре топ-менеджером МАЗа стал и Валерий Иванкович. Александр Лукашенко остался доволен работой Боровского и его команды и даже наградил орденом. «А если бы не этот кризис, он бы еще дотопал до Героя Беларуси», — похвалил Лукашенко.

После назначения Валерий Иванкович констатировал, что МАЗу приходится работать в сложных условиях, когда значительно усилилась конкуренция на евразийском рынке. «Сейчас российский КамАЗ — один из наших главных конкурентов на ключевых рынках. Нам необходимо попадать в ценовой зазор между китайскими производителями и дорогими европейскими марками, поэтому на первый план выходят вопросы качества, организации сервисной поддержки, использования финансовых инструментов для увеличения экспортных продаж, лизинговых программ. Это все в совокупности поможет найти изюминку, которая позволит опережать КамАЗ, хотя это будет непростая конкуренция», — подытожил гендиректор (цитата по БЕЛТА ).

Что будет с «Амкодором»?

Стоит отметить, что сегодня гендиректором холдинга «Лидсельмаш» был утвержден Григорий Иваньков, ранее возглавлявший предприятие «Амкодор-ДОМЗ».

Александр Лукашенко также обратил внимание, что оба новых руководителя перейдут на работу в МАЗ и «Лидсельмаш» из «Амкодора». В этой связи президент поинтересовался, не вызовет ли принятие таких кадровых решений проблем в работе «Амкодора»: «Мы не ослабим компанию?» Президента заверили, что в «Амкодоре» есть преемственность в работе руководящего состава и замена сотрудникам найдется.

Первым заместителем гендиректора «Амкодора» является Виктор Основский, который до Катеринича руководил МАЗом и заместителем которого некоторое время был как раз Валерий Иванкович.