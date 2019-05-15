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Беларусь и Россия создали рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти

16.05.2019 20:34 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Представители "Белнефтехима" и Минэнерго России войдут в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: восемь человек, которые оценят фактические убытки", - сказал Дмитрий Козак.

Вице-премьер отметил, что Россия и Беларусь ведут конструктивную работу по оценке убытков от загрязненной нефти. "У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально посчитать. Коллеги договорились, рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, но и способы компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения, пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков, - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем", - сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что оценки размера ущерба от загрязнения нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" могут появиться через три-четыре недели.-0-

 
 
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16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Представители "Белнефтехима" и Минэнерго России войдут в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их...
 
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