Источник материала: БелТА

16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министры России и Беларуси встретятся на следующей неделе, они могут обсудить ситуацию с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"Следующая встреча пройдет на более высоком уровне", - сказал Игорь Ляшенко, отвечая на вопрос, когда представители России и Беларуси встретятся снова для обсуждения ситуации с "Дружбой".

"На следующей неделе мы точно увидимся с премьер-министрами", - сказал в свою очередь Дмитрий Козак.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.-0-