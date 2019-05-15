|
Премьер-министры Беларуси и России обсудят ситуацию с нефтепроводом "Дружба" на следующей неделе
16.05.2019 20:57 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министры России и Беларуси встретятся на следующей неделе, они могут обсудить ситуацию с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.
"Следующая встреча пройдет на более высоком уровне", - сказал Игорь Ляшенко, отвечая на вопрос, когда представители России и Беларуси встретятся снова для обсуждения ситуации с "Дружбой".
"На следующей неделе мы точно увидимся с премьер-министрами", - сказал в свою очередь Дмитрий Козак.
Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министры России и Беларуси встретятся на следующей неделе, они могут обсудить ситуацию с нефтепроводом "Дружба", сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)