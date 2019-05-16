Российские миллиардеры расширили производство в Осиповичах

Источник материала: Tut.by

Корпорация «Технониколь» запустила в Осиповичах в Могилевской области новое производство. Бизнесмены из российского списка «Форбс», которые владеют этой корпорацией, наладили выпуск теплоизоляционного материала — экструзионного пенополистирола.



Кровельный завод «Технониколь» в Осиповичах. Фото: tn.ru

Картонно-рубероидный завод (КРЗ) начали строить в Осиповичах в 1967 году. Спустя 5 лет стартовало производство кровельного картона, еще через год — мягких кровельных материалов. В 1999 году Осиповичский КРЗ преобразован в совместное белорусско-британское предприятие «Кровля». В 2005 году «Кровлю» купил крупный российский производитель строительных материалов и систем «Технониколь». Это позволило обновить производственные фонды и внедрить новые технологии, увеличить объем и расширить ассортимент выпускаемой заводом продукции. За прошедшее время на заводе «Технониколь» в Могилевской области наладили производство кровельных и гидроизоляционных материалов, битумов, праймеров и мастик.

Несколько лет назад «Технониколь» решил расширить производство в Осиповичах. Компания сделала ставку на выпуск экструзионного пенополистирола.

Инвестиционная стоимость проекта составила 800 млн российских рублей. На предприятии создано 30 новых рабочих мест. Заявленный годовой объем выпуска 360 тыс. куб. метров полимерной теплоизоляции позволяет как комплектовать крупные строительные проекты, так и снабжать торговые сети. Впрочем, спрос белорусского рынка на экструзионный пенополистирол сегодня оценивается в 230 тыс. куб. метров. Таким образом 40% продукции планируется экспортировать в страны Восточной Европы и Балтии, Украины и России.

Экструзионный пенополистирол используется в строительстве для теплоизоляции фундамента, кровли, полов, утепления фасадов.

«Рост цен на энергоносители является драйвером потребления теплоизоляции. Синхронизация норм энергоэффективности с европейскими, что мы наблюдаем в Украине, ведет к взрывному росту рынка. И если Беларусь последует европейскому опыту, я допускаю, что возможно поднимать вопрос о финансировании второй линии по выпуску экструзионного пенополистирола в Беларуси, благо в открытом цеху есть место для нее», — сказал журналистам операционный директор направления полимерной изоляции «Технониколь» Алексей Касимов.

Совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников отметил, что в России с 1 июля 2018 года введены новые нормы энергопотребления, согласно которым на 20% увеличена толщина стен зданий. Эти нормы являются обязательными, и проектировщики при проектировании новых зданий следуют им.

«Я думаю, что вопрос времени, когда и в Беларуси будут увеличены требования к строительным конструкциям. С точки зрения стоимости строительства это прибавляет десятые доли процента, но сильно сказывается на коммунальных платежах за потребленные газ и тепло. Это комплексная программа, в которой должны участвовать не только производители утеплителя, но стекла, систем вентиляции, подачи тепла. Это связано с комплексной перестройкой всего жилищно-коммунального хозяйства. Мы готовы в этом участвовать, у нас есть опыт такой работы в разных странах», — сказал Колесников (цитата по ПраймПресс ).

В 1992 году компанию «Технониколь» основали выпускники Московского физико-технического института Сергей Колесников и Игорь Рыбаков, которые летом подрабатывали кровельщиками. Спустя три года партнеры купили контрольный пакет акций Выборгского рубероидного завода.

В настоящее время «Технониколь» объединяет 54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 учебных и 6 научных центров. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры «Технониколя» располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка производственного комплекса «Технониколь» за 2018 год составила 94 млрд российских рублей. Журнал «Форбс» оценивает состояние Колесникова и Рыбакова по 1,3 млрд долларов и отводит им 74-е и 85-е места соответственно в рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России».