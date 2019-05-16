Лукашенко готов продать цементный завод лишь задорого или «в крайнем случае»

Источник материала: Tut.by

Похоже, историю с привлечением стратегического инвестора на «Красносельскстройматериалы» стоит поставить на паузу. На такие мысли наводит свежее заявление Александра Лукашенко.





Обращаясь к новому гендиректору холдинга «Белорусская цементная компания» Александру Довгало, президент потребовал повысить эффективность работы предприятий цементной отрасли и увеличить объемы реализации их продукции на внешних рынках. «Там у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная», — заявил президент.

Стоит отметить, что значительная доля белорусского цемента продавалась в Россию через «Евроцемент груп».

По информации пресс-службы президента, Александру Лукашенко доложили, что ситуация с реализацией цемента за рубеж улучшилась. Заводы диверсифицировали экспорт, переориентировались на европейский рынок, там готовы закупать отечественную продукцию по более высоким ценам. Существенно выросли поставки в Польшу, Латвию, Украину. Вместе с тем значительный объем реализуется на внутреннем рынке. В данной связи Лукашенко указал на необходимость расширять сферу применения цемента в стране.

Глава государства отметил, что очень настороженно воспринимает попытки приватизировать цементные заводы. Особенно «Красносельскстройматериалы» в Гродненской области. «Это уже крайний случай. Надо все-таки раскрутить предприятие, чтобы оно работало. Потом если и продавать — дороже будет. Но я не хотел бы продавать эти предприятия. Это как МАЗ в данной компании (Белорусская цементная компания. — Прим. TUT.BY)», — заявил Лукашенко.

Вопрос о будущем «Красносельскстройматериалов» обсуждался 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. Александр Лукашенко был скептичен относительно продажи предприятия в Гродненской области. Однако поставил правительству задачу разобраться с этим вопросом до конца года.

Летом тогдашний вице-премьер Анатолий Калинин говорил, что власти хотели бы выручить за «Красносельскстройматериалы» около 200 млн долларов. Но инвестор в лице ирландской корпорации CRH на такую сумму не соглашался. В ноябре в правительстве была проведена серия переговоров. «По итогам встреч CRH скорректировала предложения», — сообщили TUT.BY в пресс-службе Минстройархитектуры в декабре 2018 года. В переговорах участвовал Европейский банк реконструкции и развития, который мог предоставить финансирование для данного проекта.

В ноябре 2018 года правительство Беларуси согласовало переход акций ОАО «Красносельскстройматериалы» в хозяйственное ведение госпредприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». БЦК объединяет «Кричевцементношифер», имеющий в своем составе 6 филиалов, и Белорусский цементный завод в Костюковичах (7 филиалов). «Красносельскстройматериалы» имеют 7 филиалов. Передача акций связана с разделением функций управления и регулирования, мерами по снижению себестоимости продукции.

Ранее много говорилось о проблемах в цементной отрасли. Заводы были модернизированы для повышения их конкурентоспособности. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов, констатировал Александр Лукашенко.