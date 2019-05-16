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Переговоры завершены. В ЕС надеются подписать соглашение об упрощении визового режима в ближайшее время

17.05.2019 10:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Евросоюз закончили переговоры по соглашениям по реадмиссии и упрощении визового режима. Сторонам осталось лишь договориться о процедуре подписания документов. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники в официальном Брюсселе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Что касается переговоров о соглашениях по реадмиссии и упрощении визового режима, то мы фактически закончили содержательную часть этих переговоров. Остались лишь формальности, которые касаются самих процедур подписания. Переговоры фактически завершились, думаем, процедурные вопросы будут решены в ближайшее время», — отметил информированный источник, знакомый с ходом переговоров.

 По поводу еще одного важного документа — Приоритетов партнерства — в официальном Брюсселе надеются убедить Литву, позиция которой по БелАЭС мешает подписать документ, что Беларусь следует всем рекомендованным Евросоюзом процедурам. Говорить с Литвой, уверены в ЕС, станет проще, когда Беларусь примет Национальный план действий по ядерной безопасности.

«Мы надеемся, что по Приоритетам партнерства мы достигнем конечных соглашений в следующем месяце», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Он также добавил, что в ЕС «рады подчеркнуть», что Беларусь провела ряд стресс-тестов, рекомендованных ЕС, приняла рекомендации, сделанные Европейскими законодателями.

«Следующим шагом мы ожидаем принятие Беларусью Национального плана действий по внедрению рекомендаций, которые были сделаны в вопросах ядерной безопасности. До Литвы мы постараемся донести тот факт, что Беларусь согласилась на стресс-тесты, представит Национальный план действий, и постараемся донести до всех стран — членов ЕС, что Беларусь будет внедрять те рекомендации, которые ей дал ЕС. Но у нас будет гораздо больше возможностей отстаивать подписание Приоритетов партнерства в том случае, если у Беларуси появится Национальный план действий», — подчеркивают в ЕС.

Напомним, на мероприятиях по случаю 10-летия Восточного партнерства в Брюсселе Владимир Макей выразил надежду, что соглашение об упрощении визового режима будет подписано до конца года. Еврокомиссар Хан отметил, что переговоры по этому документу «более или менее» завершены. После вступления этого соглашения в силу шенгенские визы должны подешеветь до 35 евро (при оформлении в посольстве), вырастет число бесплатных и долгосрочных виз.

 
 
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Еще по одному двустороннему документу - Приоритетам партнерства - в ЕС надеются достигнуть конечных соглашений в следующем месяце.
 
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