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«В деревне можно жить богато и красиво». Хозяин семейной фермы рассказывает, почему на селе не хотят работать и бегут в город
17.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Во время нашего путешествия по Браславскому району мы побывали на агроэкоусадьбе «Хутор Ёдишки». Она единственная и уникальная в своем роде не только в Витебской области, но и в Беларуси.
Все создавалось с нуля
В 2007 году московский бизнесмен Андрей Абрамов со своей семьей покупает заброшенный хутор «Ёдишки». Переехав в белорусскую деревню и не имея на руках больших денег, перед ним стоит цель обеспечить свою семью достойным уровнем жизни за счет личного подсобного хозяйства.
Он разводит овец, изучает фермерское дело и земельное законодательство. Излишки своей продукции продает и взамен получает «живые» деньги. Затем разводит коз, выводит гибридные породы овец, крупный рогатый скот мясного и молочного направления и строит деревню XXI века с высокой сельскохозяйственной культурой.
Побывав на хуторе и увидев своими глазами все то, чего к этому времени смогла достичь семья Абрамовых, убеждаешься, что хорошо жить на селе может каждый деревенский житель. Главное — иметь желание, очень много работать и идти к своей намеченной цели, преодолевая все трудности и невзгоды, верить в себя. Эта формула успеха Андрея Абрамова, которую каждый может применить к себе.
Основа агроэкоусадьбы — личное подсобное хозяйство
Первый, кто встречает нас на хуторе, — горная пиренейская собака, которая стала уже не только самым преданным другом, но и членом семьи. Она подходит к нам, обнюхивает, а потом ходит след в след и вместе с хозяином показывает хозяйство.
Андрей говорит, что собака — любимица детей. Она понимает человеческий язык и с ней можно договориться, о чем угодно. К тому же она охраняет животных, помогает окотиться овце, согревает ягнят.
Хозяйство большое. Сегодня на ферме — 200 голов скота, который, по сути, обслуживает один молодой человек -- Геннадий. Он пришел к Абрамову в 14 лет, прижился и работает уже 12 лет. То ли в шутку, то ли всерьез Андрей говорит, что Геннадий находится на перевоспитании в семье, и за эти годы стал лучшим работником в Беларуси.
Для выращивания кормов создано крестьянско-фермерское хозяйство
— Качество кормов, которые я покупал для скота, меня не устраивало. Тогда я предложил сельским жителям создать в деревне город-сад. За 12 лет через хутор прошло около 100 человек. Спустя все эти годы остались работать только 3, которым вначале реализации проекта было по 14-15 лет. Мальчики были сложные, но они поняли и приняли мою философию. Когда они повзрослели, на одного из них было зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство «Ёдишки», которое ведется примерно на 40 гектарах земли. Я покупаю у него корма для своего скота. Сегодня все люди в крестьянско-фермерском хозяйстве работают по трудовым книжкам и получают зарплату, — рассказывает Андрей.
Местные жители увидели, что у фермера получается вести хозяйство. Сегодня с ним сотрудничают несколько семей, для которых он создал рабочие места. Они приобрели технику и обрабатывают в своих личных подсобных хозяйствах землю, выращивают культуры, которые фермер хутора «Ёдишки» приобретает для своего хозяйства.
За эти годы появилось и развивается еще одно предприятие, которое производит органические смеси европейского качества.
"Таких преференций, как в Беларуси, нет ни в одной стране СНГ"
Фермер говорит о том, что в Беларуси создана хорошая нормативная база с такими преференциями для людей на селе, которых, пожалуй, нет ни в одной из стран СНГ.
— Но никто не умеет применять законы на практике для развития своего лично-подсобного и фермерского хозяйства. Поэтому люди на селе выживают, а можно жить богато и красиво. Просто им надо научиться работать на земле. Но, к сожалению, такого желания у них нет, молодежь «тянется» в города, — дополняет Андрей.
Своим делом фермер занимается профессионально и углубленно, не спеша. Имеет три высших образования — педагогическое, юридическое и экономическое.
— Я, как бывший московский бизнесмен, владелец собственной компании, задался вопросом, почему люди живут в деревне плохо и что нужно сделать для того, чтобы жить лучше? Тихо, не спеша, 12 лет делаю свое дело. Это сложно, но мой опыт показывает, что жить на селе можно замечательно, — уточняет Андрей.
Проект Абрамова рассчитан на 30 лет. 10 лет он отрабатывал технологию производства сельскохозяйственной натуральной продукции и жизни на селе. 10 лет будет информировать людей и приглашать желающих работать вместе с ним. Следующие 10 лет он планирует внедрять и отрабатывать эту технологию на примере двух субъектов хозяйствования.
Еще одна миссия — обучение
— Я не преследую цель расширять свое хозяйство за счет дополнительных земель для извлечения прибыли. Моя миссия — создавать рабочие места и обучать молодежь, — говорит фермер.
Три последних года к нему на практику приходят выпускники сельскохозяйственных колледжей. Лучшие получают предложение работать в крестьянско-фермерском хозяйстве. По распределению в зависимости от квалификации отрабатывают год или два, а дальше выбирают — или остаться здесь, или уехать в город.
— Пока все бегут в город, — уточняет Андрей.
Во время нашего приезда практику на ферме проходила Полина, которая заканчивает сельскохозяйственный колледж в Видзах. Она уже заключила с фермером договор и официально работает в хозяйстве.
Параллельно на агроусадьбе развивался сельский туризм
Вместе с развитием лично-подсобного хозяйства все 12 лет Андрей развивает сельский туризм. Агроэкоусадьба фермера имеет гастрономическую специализацию. К этому времени фермер сумел создать бренд «Хутор Ёдишки» и рынок натуральных деревенских продуктов.
Основная целевая аудитория агроэкоусадьбы — это люди, желающие пожить на ферме и поближе познакомиться с семейным деревенским бытом, а не просто пожить в доме на берегу озера или 5-звездочной гостинице.
— В Беларусь мы приехали впервые. Заинтересовались сельским туризмом. Узнали по интернету об этом хуторе и решили приехать, потому что наш ребенок растет в мегаполисе и еще ни разу не видел ни коз, ни баранов, ни овец. Он захотел побыть в деревне. Мы приехали на неделю, — рассказывает Вероника. — Гуляем по свежему воздуху, ловим рыбу, наслаждаемся природой. Мы с мужем с удовольствием едим мясо, которое нам готовят хозяева. Наш ребенок привык к колбасам, но сегодня ему очень понравился шашлык из баранины. Вчера было открытие ресторана. Нам устроили пикник, угощали такими мясными деликатесами, которые мы, наверное, в жизни ни разу не попробовали бы, если не приехали бы сюда. В доме есть печка с лежанкой. Это любимое место нашего сына, где он даже спит. Все это нам по душе.
Все постельные и прочие принадлежности ручной работы выполнены мамой Андрея. Она зарегистрирована ремесленником и может выполнить любой заказ.
— Наша целевая аудитория — это семьи с детьми. На агроэкоусадьбе нельзя принимать любых гостей, которые готовы платить. Это не бизнес. Иначе вам испортят жизнь, и по ночам придется вызывать участкового. Мне не нужен негативный отзыв, он уведет 100 клиентов, а положительный приведет два гостя, — говорит хозяин хутора.
Более 60% проживающих в агроэкоусадьбе — это уже постоянные гости. В основном они приезжают на выходные дни или на 7-8 дней. Среди них большинство белорусов. Есть гости из России, Израиля, иногда наведываются и из Великобритании. С мая по октябрь люди, как правило, приезжают на усадьбу отдыхать, в межсезонье — изучать опыт ведения хозяйства.
Одними из первых в нем побыли мы. Нас угостили деликатесным вяленым мясом, травяным чаем, медом и вареньем. Все приготовлено по своим рецептам, а на вкус — даже не обсуждается.
Хозяин фермы говорит, что открытием ресторана он замкнул цикл от обработки земли до подачи готового блюда в комфортном месте. Вся добавленная стоимость от реализованной продукции без посредников и оказания услуг остается у него на руках.
— Бизнесменом я был в Москве, а здесь я — сельский предприниматель, который принимает решение для развития своего дела с ориентиром на высокую социальную ответственность, — уточняет Андрей. — Правильно читая законы и имея фундамент лично-подсобного хозяйства, я не ищу гостей. Они меня находят сами. Мы ведем сельский образ жизни и производим деревенскую продукцию, которая продана уже на два года вперед.
На базы и в магазины Андрей не поставляет продукцию, хотя не раз поступали предложения от дирекций рынков и супермаркетов. В этом нет нужды. Продукты бренда «Ёдишки» стоят в 2-3 раза дороже, чем на рынке или в магазине, но залежалого товара нет. Холодильники и морозильники полностью заполнены деликатесным мясом, молочной продукцией, ягодами, свежевыжатыми соками. Никто не остается голодным и еще с собой увозит вкуснятину, чтобы попотчевать своих родных и знакомых.
— Приехали гости — здорово, не приехали — я занят. Я не пытаюсь из людей выжать деньги, а предоставляю им много услуг и произвожу 140 наименований продуктов. Мы готовим более 100 профессионально отработанных блюд, и гости имеют возможность потратить свои деньги. Вот и весь секрет агротуризма, — говорит хозяин усадьбы.
Из молодой говядины и молочной телятины предлагаются рибай, томогавк (корейка на кости), ковбой-стейк, портерхаус-стейк, тибон-стейк на Т-образной кости, клаб-стейк, раундрамб-стейк, из баранины и козлятины — каре, стейк на косточке из седла, вяленое мясо из баранины, телятины, козлятины, говядины, манты и пельмени из разных сортов мяса, вареники с творогом, картошкой и картошкой с грибами.
Из молочных продуктов есть коровье и козье молоко, простокваша, творог, брынза, сыр, сметана. Широко представлены квашеные и маринованные продукты — капуста, огурцы, помидоры, кабачки, грибы, а также соусы, аджика, соки, компоты и др.
Все блюда в основном готовят мама Андрея и жена Татьяна. Младшей дочери — 8 лет. Она учится в школе в деревне Опса и в свободное время помогает по хозяйству.
В беседе Андрей отмечает, что агротуризма как такового в Беларуси нет.
— Люди ищут легкие варианты получения прибыли от своей деятельности здесь и сейчас и не хотят развиваться. Многие зарегистрировали свою деятельность без регистрации личного подсобного хозяйства, — говорит Андрей Абрамов. — Основная масса людей просто построила домики на берегу озер для сдачи в аренду отдыхающим и хорошо на этом зарабатывала с 2014 года. Но население уже ищет другой вид отдыха. Из более 2700 зарегистрированных усадеб сегодня реально работают не более 100. И это проблема. Владельцы усадеб, выбрав легкий путь, сами завели себя в тупик, из которого сегодня не видят выхода. Надо выбирать тяжелый путь и идти по нему, преодолевая преграды. Я пошел по тяжелому пути, и у меня все получилось.
Фото: Павел Садовский.
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«В деревне можно жить богато и красиво». Хозяин семейной фермы рассказывает, почему на селе не хотят работать и бегут в город
За 12 лет заброшенный хутор «Ёдишки», который московский бизнесмен Андрей Абрамов с семьей приобрел в Браславском районе, превратился в интересное, уютное и...
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