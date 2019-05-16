«В деревне можно жить богато и красиво». Хозяин семейной фермы рассказывает, почему на селе не хотят работать и бегут в город

Для выращивания кормов создано крестьянско-фермерское хозяйство

— Качество кормов, которые я покупал для скота, меня не устраивало. Тогда я предложил сельским жителям создать в деревне город-сад. За 12 лет через хутор прошло около 100 человек. Спустя все эти годы остались работать только 3, которым вначале реализации проекта было по 14-15 лет. Мальчики были сложные, но они поняли и приняли мою философию. Когда они повзрослели, на одного из них было зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство «Ёдишки», которое ведется примерно на 40 гектарах земли. Я покупаю у него корма для своего скота. Сегодня все люди в крестьянско-фермерском хозяйстве работают по трудовым книжкам и получают зарплату, — рассказывает Андрей.

Местные жители увидели, что у фермера получается вести хозяйство. Сегодня с ним сотрудничают несколько семей, для которых он создал рабочие места. Они приобрели технику и обрабатывают в своих личных подсобных хозяйствах землю, выращивают культуры, которые фермер хутора «Ёдишки» приобретает для своего хозяйства.

За эти годы появилось и развивается еще одно предприятие, которое производит органические смеси европейского качества.