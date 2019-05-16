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Лукашенко провел совещание по предстоящим выборам: Это должны быть выборы без надуманных ограничений
17.05.2019 11:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 17 мая собрал совещание по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания. Об этом
«Сегодня нам необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению. Выборы предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством должны начаться уже в августе», — сказал Лукашенко.
По его словам, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.
«Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», — подчеркнул президент.
«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», — сказал Лукашенко.
По его словам, депутатский корпус должны представлять эксперты в различных областях, специалисты — ответственные и преданные стране люди, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.
«Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, смог наладить действенную связь с избирателями, пользуется у них реальной поддержкой и доверием, будет место в новом составе высшего представительного органа власти. Важно, чтобы люди, придя на избирательные участки, знали, что уже сделал их депутат и что необходимо сделать завтра для благополучия региона и всей нашей страны», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что основная роль по освещению работы депутатского корпуса и выполненных обещаний, а также предстоящих выборов принадлежит средствам массовой информации.
Напомним, в ходе послания к народу и парламенту в апреле этого года Александр Лукашенко
Позже Лидия Ермошина
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Лукашенко провел совещание по предстоящим выборам: Это должны быть выборы без надуманных ограничений
По его словам, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для...
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