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Экономиста Сергея Чалого оштрафовали за участие в неразрешенном «Чернобыльском шляхе»

17.05.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ведущего программы «Экономика на пальцах» Сергея Чалого оштрафовали на 255 рублей (10 базовых величин) за участие в несанкционированном «Чернобыльском шляхе» 26 апреля. Такое решение вынес суд Советского района Минска 17 мая.


Сергей Чалый на фото позади справа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На Сергея Чалого составили протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Ранее он по этой статье не привлекался, свою вину на суде экономист признал. Во время дачи пояснений отметил, что в протоколе неверно указан его маршрут: там указано, что Чалый вместе с тем колонной дошел до парка Дружбы народов.

— У меня был несколько не такой маршрут, как указано в протоколе. Я дошел до «Риги» и пошел домой, — отметил экономист.

Свидетелями на суде выступили участковые инспекторы Советского РУВД Никитенко и Лосицкий. Кроме Чалого они среди участников акции узнали Нину Багинскую, Алёну Толстую, Олега Трусова.

Лосицкий рассказал, что 26 апреля заступил на охрану общественного порядка «в гражданской одежде». На Академии наук около 17.30 часов, по данным милиционера, собралось, с учетом журналистов, около 55 человек. Около 18 часов собравшиеся «обозначили себя тремя флагами и одной табличкой» и начали двигаться в сторону Сурганова.

— При этом никто ничего не выкрикивал, колонна просто двигалась, и дошла к парку, где стоит памятный знак жертвам Чернобыля.

— Чалый был возле Академии наук, вы видели его? — уточнил судья Сергей Шатило.

— Да, он был в зеленой куртке и красной кепке (Так был одет один из заявителей акции, глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, — Прим. TUT.BY). И он присутствовал до окончания мероприятия, в парке у памятного знака тоже был.

Чалый заявил, что он был одет не так, как описывает сотрудник милиции, и еще раз отметил, что не дошел 26 апреля до памятного знака жертвам Чернобыля.

Второй свидетель инспектор Никитенко тоже заявил, что Чалый в составе колонны дошел до парка Дружбы народов.

— Кто-то из сотрудников милиции обращался к гражданам, предупреждал их об ответственности за участие в несанкционированной акции? — уточнил судья.

— Нет, при мне такого не было, — ответил Никитенко.

Сергей Чалый показал судье свою фотографию с акции, где видно, что он был одет не так, как описывают милиционеры, и маршрут с карт, установленных в телефоне, который подтверждает, что экономист до парка Дружбы народов не дошел.

Судья Шатило отметил, что в вину маршрут Чалому не вменяется, а фото есть в материалах дела. В итоге экономиста оштрафовали на 10 базовых величин.

Всего в акции участвовало 30−40 человек. Накануне организаторы «Чернобылського шляха» отозвали свою заявку из-за того, что милиция отказалась не взимать с них плату за свои услуги, положенную по новым правилам проведения массовых мероприятий. ГУВД лишь снизило изначально выставленную стоимость с 7,5 до 5,7 тыс. рублей.

Организаторы «Шляха» в ответ заявили, что в срыве разрешенной акции виновата власть, потому что заставляет граждан платить за реализацию своего конституционного права. Они объявили сбор подписей за отмену норм об оплате услуг милиции, скорой и коммунальников во время массовых акций.

 
Теги: Минск
 
 
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Участие экономиста в акции выразилось в том, что он пришел на место сбора у Академии наук, прошел с остальными десятками собравшихся часть их пути и покинул...
 
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