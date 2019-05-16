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Беларусь и ЕС за 10 лет уперлись в потолок? Объясняем за четыре минуты
17.05.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя десять лет после запуска Восточного партнерства Минск и Брюссель не могут похвастаться прорывными успехами в отношениях. Почему прогресс по многим переговорам стопорится, а Лукашенко не хочет ехать в Брюссель, объясняем в очередном выпуске «
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Почему прогресс по многим переговорам Беларуси и ЕС стопорится, а Лукашенко не хочет ехать в Брюссель, объясняем в очередном выпуске «Разжевано».
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