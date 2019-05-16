Беларусь и ЕС за 10 лет уперлись в потолок? Объясняем за четыре минуты

Источник материала: Tut.by

Спустя десять лет после запуска Восточного партнерства Минск и Брюссель не могут похвастаться прорывными успехами в отношениях. Почему прогресс по многим переговорам стопорится, а Лукашенко не хочет ехать в Брюссель, объясняем в очередном выпуске « Разжевано ».